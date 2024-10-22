直播靈接觸｜一代性感艷星自爆男鬼纏身　《南洋十大邪術》真實版

由梁思浩、黃紫恩（Jojo）及黃耀英（Darren）主持的靈異直播一小時節目《直播靈接觸》，事隔不到半年第二季即載譽歸來。每集會有各門各派玄學大師坐陣，跟觀眾互動解答靈異疑難，更會邀請有份量藝人亮相，分享他們的靈異經歷。

新一輯的《直播靈接觸》派出黃紫恩（Jojo）遠赴台灣、韓國尋幽探秘，昨晚（21日）首播一集Jojo找到韓國薩滿女巫鄭日京現身螢幕，她表示薩滿一般由家族血緣承傳或者經由得「神病」及「接神」而成為巫師。鄭日京則屬於後者，節目中她接受Jojo訪問時透露當年因身體無故發生痛楚，從而接受神明後成為巫師，自此成為神與人之間的橋樑。

《直播靈接觸》昨晚（21日）首播，「紅衣女鬼」彭翔翎還陽登場。

Jojo表示薩滿工作主要是替人祈福、治病及驅鬼。拍攝當日正好有善信因家運不濟前來求助，女巫即為她進行儀式透過舞蹈等儀式，助善信祭祀死去的祖先改運。片段中見到儀式中除祭祀用品外，還有一頭死豬，薩滿女巫手持雙刀起舞，在儀式尾聲她手持雙刀在豬身上亂砍，繼而將食物撒在豬身後進食，情況跟韓國恐怖電影《破墓》中，金高銀演的薩滿女巫舉行的儀式有9成類似，證明電影還原度極高。

韓國薩滿女巫在螢幕重現《破墓》式的禁忌舞蹈。

昨晚的嘉賓除Depp師傅兩夫婦外，還有網民及觀眾非常關心的「紅衣女鬼」彭翔翎，昨晚她「還陽」跟觀眾見面。Depp師傅為她舉行一項靈魂連結儀式，以「天語」跟彭翔翎的靈魂連結，從而知道她的前世今生。一輪薩滿儀式後彭翔翎開始描述眼前所見。昨晚只播出精華版，梁思浩表示myTV SUPER可以收睇足本版，他提到儀式中出現怪事︰「足本版睇到儀式進行時，彭翔翎忽然講『好光呀』，錄影廠嘅燈突然熄咗一下，跟住着返。做緊直播燈係無可能熄。」

今晚（22日）性感女神陳雅倫登場，她會自爆原來一直有男鬼纏身，情節仿如她拍的電影《南洋十大邪術》。

在一輪儀式後Depp師傅道出「紅衣女鬼」彭翔翎前世今生。

在電影《危情》，陳雅倫被派做臥底與地產界紅人王敏德，調查謀殺及毒品罪案，但最終反遭王敏德的毒手。（劇照）

陳雅倫在《危情》中的裸露演出成為經典。（電影截圖）

Ellen當年上獎門人節目。(陳雅倫ig)

陳雅倫大騷驚人小蠻腰。（抖音）