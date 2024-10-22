李思捷曾與古天樂張家輝爭樂壇新人獎　自愧常改劇本影響對手

李思捷日前接受新城節目《QK玉瑛室》訪問，思捷與主持譚玉瑛老友鬼鬼，兩人不時相約品酒談心，訪問由思捷初入行做歌手時說起，「嗰時我幫一個網站主持節目《娛樂大知嘢》，每集都會揭報紙諷刺娛樂圈新聞，反應出奇地好，老闆話不如幫你出碟，捧你做第一個網上歌手，之後攞咗郭富城啲歌重新改歌詞，隻碟賣咗二千隻，但我又唔忿氣上唔到無綫《勁歌金曲》。」

李思捷接受譚玉瑛、何基佑及黃筠兒主持的《QK玉瑛室》訪問。

於是思捷主動出擊，拿著親自創作的音樂錄影帶向《勁歌金曲》監製毛遂自薦，最終獲得簽約成為2000年樂壇新人，「我開心到不得了，仲有份提名新人獎，對手係古天樂、張家輝、陳冠希，三甲人選有齊，但坐喺佢哋旁邊都好開心。」思捷翌年再接再厲，主動上藝員科搵經理，成功簽約為藝員合約並加入《歡樂金宵》，「後尾有監製覺得我有趣，搵我拍《花樣中年》，同方中信有幾場對手戲，我做便利店收銀員，佢成日嚟買嘢氹佘詩曼，我就同方中信鬥氣。」

李思捷談入行經過。

之後與容祖兒合作拍劇集《美麗在望》，經常圍在祖兒身邊負責搞笑角色，鬼主意多多的思捷又再次「出手」，「我出晒名，好多人話我成日改劇本，但你唔改又好難突出自己，我試一次先，監製會睇playback，如果佢唔鬧我就繼續試，兩三次之後，監製唔鬧我咪OK！但惟一唔好就係影響咗對手，人哋背咗（劇本）成晚，我突然改對白，佢都諗唔切點回應，所以幫人諗埋又試過，但佢可能心諗『使你教我呀』。」思捷強調尊重所有編劇，指劇本寫得很好，只是自己想整段戲表達得更好。深思熟慮之後，思捷決定繼續改劇本，同時亦會顧及對手感受，「我要搵個中間位，就係照顧埋對方，畀對方完全可以接到對白。」

李思捷與譚玉瑛聚舊揭常約品酒談心。