TVB人緣最好男星幫襯謝東閔離巢吸金　入行13年疑只因1事怒睥粉絲

現年38歲的謝東閔（Brian）跟隨女友朱智賢步伐，今年8月宣布離開效力了14年的TVB。雖然一度被稱「綠帽俠」，然而謝東閔對朱智賢一條心，不言放棄這段感情。謝東閔近日接受《香港01》訪問坦言，已不介意外界評價，更視對方為結婚對象。

朱智賢及謝東閔在《企業強人》首度情侶同場。

唱歌入行的謝東閔離巢後主力經營音樂學校，重建歌手形象。雖然謝東閔已離開TVB，但仍有不少圈中好友支持。日前張振朗在社交網分享照片，自爆幫襯謝東閔學唱歌。張振朗近來發展音樂路，與好友不謀而合，謝東閔又自薦做張振朗鋼琴老師。張振朗發文為謝東閔音樂學校宣傳，「我去咗間星級學堂唱歌 Thanks bro」。

謝東閔同朱智賢齊齊出席記者會。(葉志明攝)

張振朗在TVB人緣極佳，在明爭暗鬥的電視城中備受力捧，亦未有捲入是非當中，反而交了許多真心好友。2020年賴慰玲及朱敏瀚憑《反黑路人甲》雙雙入圍獎項，兩人公開多謝拍檔張振朗鼓勵。2022年又獲王祖藍揀選成為北上交流團之一，與一線藝人視帝王浩信、準視后高海寧到內地交流。近來又與女友才偲泳現身《毒舌大狀》飯局，與黃子華同場，擴展影壇人脈。入行13年張振朗出名友善好相處，可是今年有粉絲深圳山姆超市偷拍張振朗，張振朗竟一反常態怒睥粉絲，疑與舊愛陳芷尤曬出鑽戒宣布婚訊心情差有關？不過相信是張振朗

張振朗支持好友謝東閔音樂學校。（小紅書）

張振朗激罕當眾黑面。（小紅書）

《毒舌大狀》Re-U，楊偲泳激罕攜眷出席，未知是否幫手搭路帶男友進軍影壇？（IG@renciysw）

張振朗亦有帶女友出席好友飯局。（IG圖片）

朱智賢身材出眾。(節目截圖)

朱智賢身材出眾。(節目截圖)

朱智賢不時去行山。 （IG：@ashley_ellabel）

朱智賢已離巢。 （IG：@ashley_ellabel）

朱智賢分享福利照。 （IG：@ashley_ellabel）

朱智賢泳衣剪裁特別。（IG：@ashley_ellabel）

蘇韻姿同朱智賢食生日飯。(IG@andreaso_)

朱智賢出海慶祝38歲生日。（IG：@ashley_ellabel）

朱智賢出海慶祝38歲生日。（IG：@ashley_ellabel）