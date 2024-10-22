港男搵真愛被騙自稱有baby face　金句震撼網友：我對外貌有要求

黃先生現真身分享自己被婚介公司呃錢經歷。（影片截圖）

無綫全新節目《呃錢》昨晚播出後，其中一個個案係講述因相親而受騙，由於有苦主現身分享，所以引來不少網民嘅討論。苦主黃先生表示自己想搵婚介係因為「 父母已80幾歲，係咁話想抱孫，唔係死得唔安樂。」而講到至今都係A0嘅原因，佢就話「因為工作關係，無咩時間去搵我想要溝嘅女人，另外我外貌上都要有少少要求，所以一直拖住。」

每一句說話都令網友感受到佢嘅自信。（影片截圖)

黃先生仲話婚介公司職員以「肥、唔健談」去眨低自己，於是佢「展露自己嘅健談能力」，仲話「自己有baby face，點會無市場呢？」，見黃先生自信十足，職員即時轉口風，落力足捧。最先黃先生決參加2.9萬嘅4個月套餐，並打算先付1千元訂金。但職員最後拎出一份5個月、全數支付嘅合約⋯⋯黃先生仲話當時職員以「熄冷氣製造缺氧環境」再加阻攔佢離開現場令佢簽約。

黃先生唔明自己有baby face但搵唔到市場嘅原因⋯⋯（IG圖片）

3日後，黃先生同配對成功嘅女生見面，不過去到現場先知原來只可以交談半小時 ，雙方交換微信後，黃先生有感對方態度敷衍，於是要求退款，但結果被婚介公司職員遊說參加更多課程⋯⋯黃先生最終被騙2萬多元。黃先生嘅自信令不少網友都十分佩服，特別係「唔打格仔出鏡」，其後更有留言表示「本人為事主，訓醒 收工 20:00youtube 直播，大家有野問 歡迎到時問」，再睇睇黃先生嘅YouTube頻道簡介，係寫住「棟篤笑偽藝家」⋯⋯唔通又一場大龍鳳？