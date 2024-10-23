失婚富婆出海大曬白滑長腿靚股　用近6萬Chanel衝浪板身家逾兩億

現年40歲的李彩華（Rain）近年專注在內地發展，工作不斷的她賺到盤滿缽滿，有傳她的身家早已超過2億，現時持有12個物業，成為圈中小富婆！日前李彩華在IG曬出同朋友出海玩的靚相，並寫道：「☀️Welcome to disturb☀️」相中所見，身穿白色通窿長袖衫的李彩華，入面着上紅色間條比堅尼，她在甲板上擺出不同pose，大曬白滑長腿及翹臀，Fit爆身材如少女，狀態大勇！

大露台！（微博@李彩華Rainli李彩樺）

李彩華（Rain）近年專注在內地發展。（IG@rainli1111）

李彩華在2019年2月突然宣布與拍拖半年的內地鋼鐵業商人黃彥書Eric已經在內地領證。（微博圖片）

但婚後二人長期分隔兩地，最後李彩華在2020年11月結束19個月的婚姻。（微博圖片）

李彩華受訪時表示兩人分開的原因是婚姻理念達不到共識，步伐不一致。（IG@rainli1111）

離婚後生活依然精彩！（IG@rainli1111）

李彩華出海玩。（IG@rainli1111）

大曬白滑長腿。（IG@rainli1111）

少女身材！（IG@rainli1111）

不少網民留意到李彩華還大曬Chanel衝浪板，衝浪板以品牌標誌性的黑色作為主色，再配上專屬白色雙C Logo及菱格紋，而背面就印上品牌名，據知這款衝浪板價格逾58,000港元，相當驚人！

大曬Chanel衝浪板。（IG@rainli1111）

近6萬！（網上圖片）

價值不菲！（網上圖片）

圈中小富婆！（IG@rainli1111）

李彩華早年以玉女歌手身份入行。（視覺中國）

早年以玉女歌手身份入行的李彩華，在2006年轉戰內地後密密做，吸金力強勁，據知她將拍戲賺來的錢大部分都投資到房地產上，現時持有12個物業，遍佈香港、澳洲、英國、泰國等地，市值過億。李彩華亦經常大曬名牌手袋及服飾，當中就有不少Hermès收藏，她曾在拍攝劇集《家族榮耀》時出動過百萬名牌私伙，當中包括價值逾20萬的黑色Hermès Birkin Bag，此外，她還有約15萬的Hermès Kelly Pochette、約14萬的Hermès Kelly Danse、Hermès Quelle Idole Bag（又名Kelly Doll Bag）等等，而Hermès Kelly Doll Bag曾在拍賣會上以75萬港元成交，炒價更高達150萬，盡顯富婆身價！

成身Chanel。（IG@rainli1111）

好多Chanel。（IG@rainli1111）

Rain在劇集《家族榮耀》中出動過百萬名牌私伙。（劇照）

李彩華拎着的是價值約40萬、有「影子包」之稱的Hermès Birkin Shadow Bag。（小紅書圖片）

Hermès Kelly Doll Bag。（微博@李彩華Rainli李彩樺）