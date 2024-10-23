失婚富婆出海大曬白滑長腿靚股 用近6萬Chanel衝浪板身家逾兩億
撰文：董欣琪
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現年40歲的李彩華（Rain）近年專注在內地發展，工作不斷的她賺到盤滿缽滿，有傳她的身家早已超過2億，現時持有12個物業，成為圈中小富婆！日前李彩華在IG曬出同朋友出海玩的靚相，並寫道：「☀️Welcome to disturb☀️」相中所見，身穿白色通窿長袖衫的李彩華，入面着上紅色間條比堅尼，她在甲板上擺出不同pose，大曬白滑長腿及翹臀，Fit爆身材如少女，狀態大勇！
不少網民留意到李彩華還大曬Chanel衝浪板，衝浪板以品牌標誌性的黑色作為主色，再配上專屬白色雙C Logo及菱格紋，而背面就印上品牌名，據知這款衝浪板價格逾58,000港元，相當驚人！
早年以玉女歌手身份入行的李彩華，在2006年轉戰內地後密密做，吸金力強勁，據知她將拍戲賺來的錢大部分都投資到房地產上，現時持有12個物業，遍佈香港、澳洲、英國、泰國等地，市值過億。李彩華亦經常大曬名牌手袋及服飾，當中就有不少Hermès收藏，她曾在拍攝劇集《家族榮耀》時出動過百萬名牌私伙，當中包括價值逾20萬的黑色Hermès Birkin Bag，此外，她還有約15萬的Hermès Kelly Pochette、約14萬的Hermès Kelly Danse、Hermès Quelle Idole Bag（又名Kelly Doll Bag）等等，而Hermès Kelly Doll Bag曾在拍賣會上以75萬港元成交，炒價更高達150萬，盡顯富婆身價！
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