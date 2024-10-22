李珊珊戰勝驚恐症逆市創業　復出幕前繼續神秘只露半張臉

1996年港姐冠軍李珊珊淡出幕前多年，早年一度傳出她患腦癌、抑鬱症的消息，其後她否認患腦癌，並於2019年為「精神健康基金會」拍片公開剖白患上驚恐症的經歷，一度要入院治療，嚴重時「眼前一刻令人窒息的感覺，覺得係瀕死邊緣」，她透露發病時會心跳加快、冒冷汗、呼吸困難和肚瀉不止。

2019年公開剖白患上驚恐症的經歷，透露病發嚴重時感覺在瀕死邊緣。（資料圖片）

李珊珊為「精神健康基金會」擔任「傳晴大使」。（影片截圖）

受病情困擾的李珊珊一度深居簡出，近年情況好轉，除轉型做作家，今年4月亦在逆市下創業，與友人在尖沙咀開設Studio。最近似乎已做出成績，李珊珊今日（22日）在社交平台宣布「三坐山 Mount Trio 」的Youtube頻道將於10月24日（周四）正式啟播。

李珊珊在2020年期間仍不時要睇醫生。（IG@3leesansan）

今年7月亦有低調睇好友鄭秀文演唱會。（IG@3leesansan）

10月9日是李珊珊嘅47歲生日，獲一班同事為佢慶祝。（IG@3leesansan）

李珊珊分享一條長約45秒的宣傳短片，由自己打頭陣，負責主持頭炮節目「神醫請坐」，見李珊珊用手托住頭，雖然只見到大側面，但精神似乎不錯，訪問嘉賓時亦笑得開懷，她以聲音航說：「不論係大人或細路，喺唔同年紀都有佢哋嘅生活方式，問一問自己有冇活出你想要嘅模樣？當中有啲乜嘢阻礙咗你，定係太混濁搵唔到自己？尋找嘅過程可以好複雜，亦可以好簡單，開開心心自自在在享受當下，我哋嘅幕台相信俾到你。」

李珊珊復出做主持人，但依然低調只露半邊面。（影片截圖）

笑得開懷。（影片截圖）

除了李珊珊，還有劉明軒、余迪偉、JJ詹朗林、KOL阿寶等做直播節目。未正式開台，已吸吸逾1千3百人訂閱，李珊珊留言感激：「上次呼籲後不足 24 小時內達到目標，令公司上下非常鼓舞，在此再三感謝。」

劉明軒會做另一節目。（影片截圖）

JJ同廸偉再度合作。（影片截圖）