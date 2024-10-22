黑色月光｜廖慧儀發高燒拍迷姦戲唔舒服　有做安全措施：效果幾好

TVB台慶劇《黑色月光》即將播出，今（22日）一眾主要演員均有出席宣傳活動。而在劇中飾演楊茜堯（原名：楊怡）年輕版的廖慧儀（Jessica）有甚多戲份，特別有一幕其遭到迷姦的場面，引起不少關注，在接受《香港01》訪問時，她就表示當日是發着高燒拍攝，整個人是在迷糊狀態，但出來效果逼真自己亦相當滿意。

一眾主要演員出席宣傳活動。(梁碧玲攝)

在劇中飾演楊茜堯年輕版的Jessica有甚多戲份，問到拍攝時有否感到壓力或緊張，她就淡定表示：「其實我一知道要做阿怡（楊茜堯）呢個角色係好開心，當然會有壓力，我喺拍之前都約埋其他幾位年輕版（演員）特登返嚟公司傾吓劇本，一齊練吓。」在拍攝前做足功課。

廖慧儀在劇中飾演楊茜堯年輕版。（梁碧玲攝）

廖慧儀在劇中被kris (林俊其）迷姦。（影片截圖）

在甚多場面中，Jessica被飾演馬志威年輕版的林俊其迷姦一幕最引人關注，問到拍攝時有沒有覺得尷尬或不舒服，她表示：「其實我拍劇嘅時候，我覺得真實拍冇我想像中咁尷尬，因為本身Kris (林俊其）同我係好朋友，所以好多位大家都溝通得好好，嗰場我被迷姦，其實我前一日已經係發高燒，所以咁啱嗰個狀態真係迷迷糊糊，我係唔舒服嘅狀態拍，出嚟效果都幾好。」強調拍攝時有做足安全措施。