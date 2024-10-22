黑色月光｜馬志威澄清唔係「渣男」　林夏薇拍色誘戲唔使報備

TVB台慶劇《黑色月光》即將在下周一播出，今（22日）一眾主要演員出席宣傳活動，場面相當熱鬧。而在接受《香港01》訪問時，馬志威就澄清自己並不是渣男，無懼被角色定型，而林夏薇則因角色有好長時間難走出來。

林夏薇﹑馬志威在劇中有好多對手戲。（梁碧玲攝）

在《黑》劇中，馬志威飾演富家子弟莊基俊，為人壞事做盡，心狠手辣，「渣男」人設相當入屋。當問到有網民直指其演「渣男」角色，有一種渾然天成的渣男feel ，他就笑言：「首先我澄清一下呢個唔係渣男，呢個係變態。話我渾然天成我唔同意，我本人唔係咁樣。」在旁的林夏薇就笑言：「佢本人係好大反差，佢喺戲裡面好壞，但係佢現實生活係暖男，鍾意煮嘢食。」

馬志威「渣男」人設在內地掀起極大關注。（梁碧玲攝）

繼內地劇《三十而已》演「渣男」後，在《黑色月光》又演此類角色，問到怕不怕被定型，馬志威就表示：「我唔驚，根本就冇偶像包袱，我冇所謂。」揚言能夠得到觀眾的討厭都是一種成就。

馬志威不怕被定型。（梁碧玲攝）

另外，在劇中林夏薇有一幕穿睡衣色誘馬志威的戲份，網上討論度相當高，問到拍攝時有否感大壓力，她就表示：「我拍戲嘅時候我嗰段時間好入呢個角色，我好長一段時間我覺得好似被卓慧雲上身，好長時間難跳出呢個角色，所以嗰一刻我喺卓慧雲狀態，我又唔覺得尷尬。（有冇同老公報備？）其實冇乜特別，因為不嬲都好信任，我專業演員嚟㗎嘛。」又揚言只要角色需要她都應該這樣做。