58歲前亞視頂流現身買華為三摺機　曾傳被富婆開價5000萬包養

上個月華為三折螢幕手機Mate XT成為熱門話題，大家都對這款手機有極大的好奇心，日前，前亞視頂流呂頌賢也成功買了這部「非凡大師」手機，他更是親臨店舖取機，享受VIP式待遇。他在片段中指，以前只有買車才會有這種待遇，原來買手機都有，令他感到非常驚奇。

會唔會太有型？（片段截圖）

專心聽講解。（片段截圖）

專屬手機。（片段截圖）

VIP式待遇。（片段截圖）

VIP式待遇。（片段截圖）

呂頌賢近年在內地人氣一直保持到，除了凍齡有術，拍劇一浪接一浪，也不時參加綜藝節目，生活無憂。

呂頌賢與太太麥景婷在1994年因合作拍攝《碧血青天珍珠旗》而擦出愛火，兩人拍拖14年後，於2008年在關島低調結婚，多年來恩愛如昔。不過網上一直流傳曾有富婆開價500萬請他食飯，更指如果願意與她拍拖就可以獲得4,500萬，但呂頌賢就果斷拒絕，傳聞又指因當時懷孕三個月的麥景婷遇上車禍，不但流產更終生不能懷孕，而呂頌賢就始終陪伴在太太身邊，熬過最艱難的日子。

呂頌賢早年憑劇集《笑傲江湖》中令狐沖一角而紅極一時。（微博圖片）

網上一直流傳呂頌賢拒絕被富婆以5,000萬「包養」。（影片截圖）

對此，呂頌賢在節目中就澄清：「就是有一個有錢的（人）跟我談戀愛，我連巨大的財富都放棄了，而且他把整個我跟我太太的這個故事他混在一起說，真的就是我認識我太太以前，她在TVB的時候曾經真的出過車禍，那誤解就是他把整個故事融合，那時候我有一個那麼有錢的一個機會，但是我為了照顧太太，她撞車了，我為了照顧她一輩子，我拒絕了那個巨大的財富，還要跟我太太相擁一生。很感動，所以那個我懶得解釋了，多麼美好的男人。」呂頌賢笑言整個故事寫得很美好，所以認為無須解釋這個誤會。事實上，麥景婷是在1988年於澳洲拍攝《歡樂今宵》外景途中遇上嚴重車禍，更留下不少後遺症。雖然麥景婷比呂頌賢大4歲，但兩人無懼姊弟戀，相戀多年依然恩愛，早有共識不生育的他們不時去旅遊、潛水，享受二人世界！