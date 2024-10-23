《愛回家》長腿小花曬火辣泳裝心口「中空」極誘惑　網民：唔敢望

無綫小花鞏姿希（Krystl）參選2018年香港小姐入行，落選後被安排到娛樂新聞台，至去年底宣布離開娛樂台主播崗位，轉往劇組發展，現時主要在處境劇《愛·回家之開心速遞》客串一些角色，由於她擁有極高的語言天份，精通5種語言，包括廣東話、普通話、英文、日文及韓文，故導演經常找她幫手做劇本翻譯，又安排一些韓國人、日本人的角色給她演，成功殺出一條血路，兼成為劇組「御用翻譯機」。

鞏姿希離開娛樂台主播崗位後，現時主要在處境劇《愛·回家之開心速遞》客串一些角色。（受訪者提供）

鞏姿希演過一集Terry進軍韓國的韓文老師和翻譯。（受訪者提供）

除了Talk得外，鞏姿希的身材都非常得，而她亦沒有浪費其一副高䠷身材，不時在社交平台分享旅行靚相，當中不乏泳衣照，早前她曬出一輯穿上紅色一件頭泳裝的浸浴照，已經看到網民流曬鼻血。

鞏姿希早前曬出一輯穿上紅色一件頭泳裝的浸浴照。（IG@krystl.kung）

非常吸睛。（IG@krystl.kung）

fit到漏。（IG@krystl.kung）

近日鞏姿希抓緊夏天的尾巴，再「出招」，她在社交平台分享了多張坐在泳池邊享受日光浴的泳裝相，而今次泳裝的款式比上次一件頭更火辣、更有睇頭，心口前的「中空」設計令上圍若隱若現，而下身的高衩泳褲，則將其40吋逆天長腿完全展露，加上一身白滑肌膚零贅肉，相當吸睛。

鞏姿希社交平台分享了多張坐在泳池邊享受日光浴的泳裝相。（IG@krystl.kung）

可愛！（IG@krystl.kung）

線條好突出。（IG@krystl.kung）

原來為了保持好身材，鞏姿希花了不少苦工，她寫道認識她的人都知她有多討厭鍛鍊，但她年頭開始Pilates，到現時略見成果，故特意分享幾張靚相慶祝：「所以年頭開始Pilates之後，可以堅持一個星期最少兩次，遇到好的老師，見到自己的physical strength, flexibility (and mental health)越嚟越好，真係好開心 (我又真係好犀利)。健康先可以學習，用唔同的方法去愛自己，I am just so proud of myself」。網民看到心心眼，紛紛留言：「阿妹派糧喎」、「嘩嘩嘩」、「好proud of Krystl你」、「唔敢望」。

不得了。（IG@krystl.kung）

鞏姿希為了保持美好身段，下了不少苦工。（IG@krystl.kung）

網民留言。（IG@krystl.kung）