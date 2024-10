《愛回家》長腿小花曬火辣泳裝心口「中空」極誘惑　網民：唔敢望

無綫小花鞏姿希(Krystl)參選2018年香港小姐入行,落選後被安排到娛樂新聞台,至去年底宣布離開娛樂台主播崗位,轉往劇組發展,現時主要在處境劇《愛·回家之開心速遞》客串一些角色,由於她擁有極高的語言天份,精通5種語言,包括廣東話、普通話、英文、日文及韓文,故導演經常找她幫手做劇本翻譯,又安排一些韓國人、日本人的角色給她演,成功殺出一條血路,兼成為劇組「御用翻譯機」。

鞏姿希離開娛樂台主播崗位後,現時主要在處境劇《愛·回家之開心速遞》客串一些角色。(受訪者提供)

鞏姿希演過一集Terry進軍韓國的韓文老師和翻譯。(受訪者提供)

除了Talk得外,鞏姿希的身材都非常得,而她亦沒有浪費其一副高䠷身材,不時在社交平台分享旅行靚相,當中不乏泳衣照,早前她曬出一輯穿上紅色一件頭泳裝的浸浴照,已經看到網民流曬鼻血。

鞏姿希早前曬出一輯穿上紅色一件頭泳裝的浸浴照。(IG@krystl.kung)

非常吸睛。(IG@krystl.kung)

fit到漏。(IG@krystl.kung)

近日鞏姿希抓緊夏天的尾巴,再「出招」,她在社交平台分享了多張坐在泳池邊享受日光浴的泳裝相,而今次泳裝的款式比上次一件頭更火辣、更有睇頭,心口前的「中空」設計令上圍若隱若現,而下身的高衩泳褲,則將其40吋逆天長腿完全展露,加上一身白滑肌膚零贅肉,相當吸睛。

鞏姿希社交平台分享了多張坐在泳池邊享受日光浴的泳裝相。(IG@krystl.kung)

可愛!(IG@krystl.kung)

線條好突出。(IG@krystl.kung)

原來為了保持好身材,鞏姿希花了不少苦工,她寫道認識她的人都知她有多討厭鍛鍊,但她年頭開始Pilates,到現時略見成果,故特意分享幾張靚相慶祝:「所以年頭開始Pilates之後,可以堅持一個星期最少兩次,遇到好的老師,見到自己的physical strength, flexibility (and mental health)越嚟越好,真係好開心 (我又真係好犀利)。健康先可以學習,用唔同的方法去愛自己,I am just so proud of myself」。網民看到心心眼,紛紛留言:「阿妹派糧喎」、「嘩嘩嘩」、「好proud of Krystl你」、「唔敢望」。

不得了。(IG@krystl.kung)

鞏姿希為了保持美好身段,下了不少苦工。(IG@krystl.kung)

網民留言。(IG@krystl.kung)