巾幗梟雄之懸崖丨羅天宇試過一場戲NG30次　童年版神倒模選角嚴謹

無綫台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》昨晚（22日）播出的第二集《巾幗4》有兩大焦點場口，第一個重點劇情，是在上海叱吒風雲的七爺（胡定欣飾）因親哥哥新爺（海俊傑飾）興風作浪陷入財困擠提危機，七爺無計可施下以死要脅柴十七（黎耀祥飾）幫忙，最終柴十七以「兄妹同心，其利斷金」、「光著腳的女人，不怕穿尖頭曼皮鞋的男人」及「雀不飛」三大絕招成功協助七爺渡過重大難關，二人自此惺惺相惜，並立誓「狼狽為奸，贏盡上海灘」！當中更動用近百臨時演員及主要演員，並有開槍及大灑金錢的刺激及豪邁畫面。

柴十七被槍威嚇。（TVB圖片）

七爺用槍指住自己。（TVB圖片）

七爺親哥哥新爺（海俊傑飾）興風作浪，令銀行陷入財困擠提危機。（TVB圖片）

動用近百臨時演員及主要演員，並有開槍及大灑金錢的刺激及豪邁畫面。（TVB圖片）

一場大龍鳳，成功化解危機。（TVB圖片）

槍戰連場 近百人由室外打到室內

另一焦點場口，是劇集尾段的大型槍戰動作場口，先是茶樓門外一輪大龍鳳槍戰，再來是茶樓內的埋身肉搏，更由地下沿著樓梯一直打到上二樓，涉及演員近百人。天宇在相關場口中施展渾身解數，除了擒高趴低兼不斷翻跟斗，一招跪地跣住掹雙槍、再緊接轉身開槍甫士相當煞食；據知該幕長達3分鐘的槍戰打鬥戲，前後足足拍了兩日，製作認真。

天宇嘅角色係一名神槍手。（TVB圖片）

天宇嘅角色係一名神槍手。（TVB圖片）

羅天宇自爆一場戲NG咗30次。（TVB圖片）

對於入行16年終圓夢拍攝動作戲，天宇自然不敢怠慢，事前積極跑步及踩單車練氣：「我一有時間就會租架單車周圍踩吓，可能開工前來回踩一個半鐘頭單車去買杯咖啡，所以拍時體力係ok嘅。」天宇續指由於初頭未能掌握打鬥戲技巧，故此曾試過一場戲NG 30次：「有啲take可能拍咗20、30次都未必做到個感覺，感恩今次學到好多嘢。」

天宇感激祥哥同埋蕭正楠都好正面同有鼓勵性。（TVB圖片）

呢場槍戰動作戲，由室外打到室內，再由室內打到室外。（TVB圖片）

估唔到呢招「跪地開槍法」，係靠「劉穎鏇激將法」練出嚟。（TVB圖片）

天宇又謂每次完成動作場口都很有成功感，並感激對手祥哥及蕭正楠很正面和有鼓勵性：「有時就算嗰take ok咗，我哋會話做多個更加好嘅，希望帶到刺激感畀觀眾。」天宇更笑言昨晚的「跪地甫」，全靠導演以「劉穎鏇激將法」令他苦練成功：「跣腳嗰吓好搞笑，導演講咗句：『劉穎鏇都跣到，你唔係唔得呀？』跟住我就因為呢句說話激發咗小宇宙係咁練，覺得一定要做好呢個動作，冇理由輸畀劉穎鏇架，好彩出嚟效果大家話幾好。」

天宇在劇中與陳曉華飾演分隔異地後再度重逢的青梅竹馬戀人，故在劇中有不少深情對望、但又千言萬語的場口。雖然二人在鏡頭前濃情蜜意，但其實私下二人相處猶如歡喜冤家，天宇更是曉華明目張膽的欺負對象，曉華笑言：「我萌生咗好想欺負佢嘅念頭，成日都想玩吓佢咁，因為佢好搞笑。之前佢買咗件外套係啡色嘅，我成日笑佢著呢件衫好大個，咁佢每次都會跑走，我就一路追住佢嚟笑，到依家都未摵甩呢個習慣。」

陳曉華啲驚青樣獲讚有顏值。（TVB圖片）

陳曉華啲驚青樣獲讚有顏值。（TVB圖片）

陳曉華自爆好鍾意欺負羅天宇。（TVB圖片）

童年版天宇有七分似本尊 爆幕後選角過程勁認真

另外，飾演年青版羅天宇的內地演員張洛齊，驟眼看與羅天宇有七分相像，尤其憨直的神態更是神倒模；而飾演曉華童年版的賀楚清，亦獲讚樣子有秀氣。據知為了尋找二人童年版，劇組透過內地經理人公司作出了多輪篩選，最後由來自內地不同地方的眾多應徵者中精選出數十人後，再由劇組作最後甄選，選角過程絕對嚴謹。

陳曉華同天宇喺劇入面情深款款咁，但其實私下二人勁爆笑，曉華仲話好 鍾意追住羅天宇嚟玩。（TVB圖片）

曉華同天宇嘅童年版都惹起咗一定關注。（TVB圖片）