呃錢｜港男墮相親騙局痛失巨額　原來係YouTuber直播親解自信原因

TVB全新綜藝節目《呃錢》日前（21日）首播，主要講述一名港男通過婚姻介紹公司結識異性，最終因疲勞轟炸花費巨額購買相親套餐。由於配對服務和相親對象與期望分別極大，懷疑自己受騙。節目播出後，有大批觀眾恥笑港男過分自信的表現，昨晚（22日）苦主在個人YouTube頻道揭開後續發展，並解釋充滿自信的原因。

苦主黃先生通過婚姻介紹公司結識異性，最終因疲勞轟炸花費巨額購買相親套餐。（節目畫面）

黃先生表示由於雙親年紀大想「抱孫」，加上自己因工作忙碌而未曾遇過心儀女性，故一直都保持單身。（節目畫面）

苦主黃先生在節目中詳細講述如何墮入婚介公司的騙局，他表示由於雙親年紀大想「抱孫」，加上自己因工作忙碌而未曾遇過心儀女性，故一直都保持單身。某日在小紅書發文表示想結識異性，隨後有多間婚姻介紹公司聯絡他。當時黃先生獲邀去到位於深圳福田一間婚介公司進行面談，公司職員問到擇偶要求，他指自己要求不高，只想要個「肯結婚生仔」的對象，不必是年輕女性，年紀30出頭也可以接受，惟在外貌要求「10分入面有7分」。最後，黃先生抵受不住婚介公司的疲勞轟炸，花了2萬1千元購買相睇套餐。

黃先生話自己對於對象外貌都有啲要求...（節目畫面）

黃先生話：「我有Baby Face，點會無市場？」（節目畫面）

苦主黃先生於節目中充滿自信的表現及言論引起網民關注，當中金句「我有Baby Face，點會無市場？」在節目播出後，被大批網民批評過分自信：「抵畀人呃」、「完全唔知佢那來嘅自信」。對此，黃先生昨晚（22日）在個人YouTube頻道直播作出回應，他透露當日看完奧運籃球決賽後，「唔知點解」在神志不清之下被遊說前往福田參加相親。

黃先生原來係YouTuber，昨晚開直播透露事件後續。（直播畫面）

在直播中，黃先生透露目前已聘請內地律師處理案件及追討款項，他續指婚介公司只願意賠償1萬3千元人民幣， 不過因為「條氣唔順」，所以不會和解或簽任何協議，堅稱會追究到底，更呼籲其他受害者站出來舉報婚介公司騙局。另外，對於被指過分自信，黃先生解釋是被婚介公司職員狂讚靚仔及幽默而「讚到我飄飄然」才相信，並無奈表示現時對於任何人的讚賞都存有戒心。

黃先生的個人YouTube頻道有過萬粉絲追蹤。（YouTube截圖）

黃先生表明自己主要發布關於棟篤笑形式的短片。（IG圖片）

其實黃先生自去年8月起開始經營個人YouTube頻道，現時已有過萬人追蹤。他在我介紹的版面自稱「偽術家sub-artist」、「別天神幻術專家」、「 棟篤笑Stand-up comedy」、「婚介中心受害者」、「2萬凍過水」，並表明自己主要發布關於棟篤笑形式的短片。