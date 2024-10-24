富貴女歌手MV出動9架超跑勁霸氣　操弗曬出水芙蓉照吸眼球

現年38歲的支嚳儀（Venus）在2022年參加《中年好聲音》雖然七強止步，但簽約TVB後，機會不斷，繼之前為猛男真人Show節目《我推的野男LIVE！》擔任主持，早前又加入處境劇《愛．回家》飾演「支珠絲」一角，昨日（22日）再推出第二首新歌《夜光漫遊》，MV中有多部名車列陣，非常有氣勢。

支嚳儀在《愛．回家》飾演「支珠絲」一角。（IG@venuschichi）

過足戲癮。 （IG@venuschichi）

支嚳儀為猛男真人Show節目《我推的野男LIVE！》擔任主持。（IG@venuschichi）

與一班猛男合照。（IG@venuschichi）

新歌走輕快曲風，Venus先後換了三套衫，當中不乏低胸裝及短裙，與舞蹈員一齊扭身跳舞。不過，最搶眼莫過於Venus在貨櫃場拍攝的最後一場，她在一列跑車之中穿插游走，最後還來個大wide shot，9部不同款的法拉利、林寶堅尼、波子等跑車，一字排開，畫面極震撼，真是相當有面子。

新歌MV有多部跑車一字排開，好霸氣！（MV截圖）

支嚳儀都好有面子。（MV截圖）

乜嘢顏色都有，好似彩虹咁。（IG@venuschichi）

支嚳儀都好鍾意名車。（IG@venuschichi）

低胸裝示人。（MV截圖）

扭腰。（MV截圖）

而為賀新歌登場，Venus更大派福利，分享在酒店泳池拍攝的泳裝照，穿上藍色兩件頭泳裝，大騷纖腰，還有出水芙蓉一幕，完全看不出是兩子之母。她寫著：「MV出左啦🩵link on IG Bio!今個週末連續2日會同大家近距離見面啦！最近要好好認真戒糖戒油戒宵夜（但係戒唔到麻辣omg🤣💪)anyways 到時見啦好嗎😘」。

趁新歌推出派福利。（IG@venuschichi）

出水芙蓉。（IG@venuschichi）

生完兩個身材仍然好Fit。（IG@venuschichi）

生活奢華。（IG@venuschichi）

騷事業線。（IG@venuschichi）

去旅行嘆世界。（IG@venuschichi）

支嚳儀趁新歌推出派福利。（IG@venuschichi）

Venus一向人面廣，自小與何超蓮及JW王灝兒一齊玩，而她30歲出頭已成為CEO，2018年她的烘焙店開張，兩位姊妹就擔任剪綵嘉賓，何超蓮結婚當日，支嚳儀亦獲邀出席！早前Venus亦意外令何文田豪宅內部曝光，奢華的生活，令許多網友羨慕不已！

Venus飯廳都好大。（IG@venuschichi）

Venus屋企嘅客廳一角。（IG@venuschichi）

Venus屋企嘅客廳一角。（IG@venuschichi）

意外曝光何文田豪宅。（IG@venuschichi）

支嚳儀出席何超蓮婚禮。（IG@venuschichi）

當年舖頭開張，超蓮亦有撐場。（IG@venuschichi）