工藤靜香相隔31年再來港開騷被提議唱《記憶棉》：回去會好好想想

日本歌手工藤靜香相隔31年再來香港舉辦演唱會，今午（23日）提早抵港為明日（24日）演唱會做準備。今日未夠1時已經有數十名粉絲到場等候，再加上有粉絲隨工藤靜香一起到港，令她離開機場時出現混亂。

工藤靜香相隔31年再來香港舉辦演唱會。（胡凱欣 攝）

工藤靜香步出接機大堂先讓傳媒拍照，雖然一大清早就已經出發來港，但她仍然保持微笑，一邊出來一邊向粉絲打招呼。工藤靜香拍完照就起步出發停車場，但因為圍觀的粉絲人數眾多，一窩蜂的湧上前，令原本5分鐘的路走了接近20分鐘。

數十名粉絲接機，仲帶埋花束。（胡凱欣 攝）

工藤靜香邊走邊接受傳媒訪問，她被問到相隔31年再來香港開演唱會有什麼感覺時，她表示感到興奮：「覺得大家都仲咁有熱情好開心，同埋好耐冇見啦，所以見到大家都好開心。都等咗一段時間，都唔好意思，都想自己盡快再過嚟嘅。（有咩驚喜畀香港fans？）之前喺日本一直都做tour，香港都會有啲歌改咗，咁31年前唱嘅依家都好hit啲歌都會加返落去。」

工藤靜香表示要聽廣東話歌就要等下一次。（胡凱欣 攝）

至於來到香港，一定少不了廣東話的環節，工藤靜香說來香港前就已經準備：「嚟香港前已經問定工作人員錄定一啲發音畀佢，咗歌就要下一次啦。」工藤靜香即場用廣東話向大家打招呼：「大家好，我係工藤靜香。」工藤靜香問大家想聽什麼廣東話歌，歡迎大家提出意見。有人提議《記憶棉》、《分分鐘需要你》，工藤靜香表示回去會好好想想，希望下次可以唱給大家聽。

有粉絲帶同小朋友到機場接機，工藤靜香興奮地逗小朋友玩。（胡凱欣 攝）

被問到來到香港有什麼美食想吃時，工藤靜香說：「有好多嘢好想食，之前試過一啲類似黑糖同薑味嘅小食，呢啲都好有興趣。（會去邊玩？）想去超市，理解下香港，好有興趣去當地平民會去嘅地方，即係比較民生啲嘅，例如一啲好地道嘅大型超市，行吓睇吓有啲乜嘢。」有粉絲帶同小朋友到機場接機，工藤靜香興奮地逗小朋友玩，母愛盡現。