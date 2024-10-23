呃錢｜中女墮網戀賣樓套現160萬助愛人　牛津博士遭詐騙40萬港元

由無綫王牌節目《東張西望》幕後班底打造的台慶綜藝全新資訊節目《呃錢》，由區永權、李旻芳、梁敏巧，及蕭正楠擔任主持。節目一共十集，主題圍繞各類型以真實個案為基礎的個案，透過全外景及戲劇式的拍攝方式，為觀眾拆解最常見及最新的詐騙手法，更會請來防詐騙專家及犯罪心理學家等教大家如何一眼看出騙徒真身。

「東張女神」梁敏巧。

昨晚（22日）播出的第二集，其中一個騙案的苦主是一名牛津大學博士，該名苦主透過網上買賣平台放賣舊書，豈料因而遭騙走40萬港元，相當離奇！女苦主Red受訪時坦言沒想到自己如此謹慎仍誤墮騙局，窩心地表示希望藉著自己的經歷揭發騙徒惡行之餘，並提醒大家網上交易千萬要小心，Red說：「我哋嘅對手係專業嘅騙子，佢哋係一個好有經驗嘅集團，好掌握到我哋嘅狀態。」Red更坦言若遇到騙子，學歷不但未必幫到手，更分分鐘有可能是絆腳石。

牛津大學博士Red喺網上買賣平台以150元放賣三本舊書，點知咁就被騙走40萬元！

牛津大學博士Red喺網上買賣平台以150元放賣三本舊書，點知咁就被騙走40萬元！

首次使用相關買賣平台的Red，本打算以150港元放賣三本二手英文書籍，豈料將相關圖片及資訊上載到平台不久，即引來扮成是買家的騙徒先要求Red提供電郵地址，之後Red收到一個疑似官方平台（及後才發現是假的）的電郵通知她可收款，便按照指示輸入一次性密碼，豈料即時發現自己銀行戶口轉錢往第三方戶口的限額被提高，並被騙徒分三次轉走40萬港元。Red形容當時心情激動得猶如「心跳停頓了」一樣：「我未經歷過嗰種震驚，我覺得我個心跳係停咗！」雖然Red已即時致電銀行及報警求助，但仍無法終止相關轉賬或凍結戶口。

Red提醒大家切勿向他人提供一次性密碼。

另兩名女事主陳女士及Anita，則齊齊誤墮「網戀」愛情陷阱，騙徒利用事主的同理心欺騙錢財加感情，當中陳女士更不惜賣樓套現160萬港元幫助「愛人」。節目邀來臨床心理學家馮浩堅拆解「網戀」騙徒行騙手法，馮指騙徒很懂掌握受害人心理，除了會偽裝成充滿魅力的成功人士，還會超級暖男上身時刻噓寒問暖；他又指出大部分受害人心理方面均較為脆弱，讓騙徒容易有機可乘。

另一位女事主Anita同樣墮入愛情陷阱。