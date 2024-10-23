黑色月光｜林夏薇一身富貴勁騷限量版名牌　戲外價錢曝光被笑廉價

TVB台慶劇《黑色月光》日前率先在內地播出大受歡迎，當中劇情經常提到兩大富豪家族卓家及蔣家的女主人甚愛一名牌子「卡索利」，還多次聲稱是限量版、特別版，但被網民發現在現實生活中所謂的「卡索利」只屬內地小眾品牌，而且價錢親民，根本不需要是富貴人家亦能買得起。

TVB台慶劇《黑色月光》日前率先在內地播出大受歡迎。（TVB柒拾柒工作室微博圖片）

有收看《黑色月光》的觀眾都知道，在劇集中蔣家夫人是名牌「卡索利」的愛好者，曾有一幕她表示自己買了該品牌的銀色閃鑽手袋特別版給媳婦卓慧雲（林夏薇 飾），當時卓慧雲因賭博原因輸錢，而需用作該手袋還賭債，她更霸氣聲稱：「賣出去至少150萬。」相當昂貴。

原以為該款手袋價錢值過百萬，沒想到被網民發現在網購平台竟出現同款手袋，而該手袋是內地某小眾品牌，而且價錢相當親民，只售1059人民幣，讓不少網民笑稱都買得起這個特別版手袋。

林夏薇在劇中是千金小姐。（微博圖片）

手袋現實生活只售1059人民幣。（微博圖片）

另外，還有卓慧雲收藏一雙銀色蝴蝶結高跟鞋，該鞋被聲稱是限量版，全香港只有一個人能買得起，聽起來相信價錢相當驚人。沒想到同樣地在網購平台被發現有同款鞋，同樣屬內地某小眾品牌，售價只是399人民幣，價錢相當親民。更有趣的是這雙限量版高跟鞋，被網民發現就是自己結婚時的婚鞋，笑言：「原來只有一雙啊。」相當搞笑。

銀色蝴蝶結高跟鞋，在劇中聲稱是限量版，而且全香港只有一個人能買得起。（微博圖片）

戲外這雙高跟鞋只售399人民幣。（微博圖片）

劇集中提到的名牌名氣相當大，而且價錢驚人，實則將小眾品牌講到猶如名牌，令網民笑言肉眼可見廉價。但另有網民指看劇不用太認真，戲好演員演技好那就好。

網民擁有同款婚鞋。（微博圖片）