前TVB花旦激罕大曬白滑美腿魅力不減　曾拍三級片原來出身貴族

現年58歲的關寶慧入行逾30年，曾拍攝《射鵰英雄傳》、《大頭綠衣鬥殭屍》等，其後轉戰影壇發展，直至近年演出舞台劇，更憑出色演技獲得第28屆香港舞台劇獎最佳女主角（喜劇/鬧劇），亦是她入行以來首個獎項。日前關寶慧在IG曬出近照，相中所見，身穿黑色斜膊連身短裙的她，激罕大曬白滑美腿，風采依然！

睇郭富城演唱會。（IG@emilykwanpowai_4544）

關寶慧早年在《大頭綠衣鬥殭屍》中飾演刁蠻千金。（影片截圖）

後段變成厲鬼。（影片截圖）

關寶慧在劇集《射鵰英雄傳》中飾演穆念慈。（劇照）

關寶慧曾在《使徒行者3》中飾演警務處助理處長Madam Chan。（YouTube影片截圖）

激罕大曬白滑美腿！（IG@emilykwanpowai_4544）

關寶慧畢業於香港演藝學院戲劇系，加入TVB後即參演多部重頭劇，但由90年代中起她就被安排演出二、三線角色，於是她不停推劇，其後更轉戰大銀幕。可惜關寶慧絕大部份都是演配角，沒有大紅大紫，她更自認是「爛片王」，甚至接拍三級片，她曾在接受《香港01》訪問時大談辛酸史：「嗰時我都好辛苦，我甚至參與過一套我冇份除衫嘅三級片，好少戲份嘅，叫咩名我都唔記得，因為我自己都唔想記得，我唔想面對，但冇計，因為我要話畀人聽，我仲喺呢個圈生存緊。」

關寶慧保養得宜。（IG@emilykwanpowai_4544）

近年主要演出舞台劇。（IG@emilykwanpowai_4544）

關寶慧曾拍三級片《男人胸女人Home》。（電影海報）

關寶慧在90年代中後期連拍幾部三級片，圖為《大內密探之靈靈性性》。（電影截圖）

重溫關寶慧過往演出：

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雖然在影壇發展不順，但其實關寶慧家境富裕，她曾在節目中自爆是滿洲格格，祖先為滿清皇族之一的瓜爾佳氏，自小備受寵愛，返學放學都有工人接送，家中有工人專門洗衫、煮飯，生活無憂：「我記得有一次同黎耀祥傾偈，佢話佢細個要成班人去士多度睇電視，屋企冇電視，我識睇嘢嗰陣屋企已經有兩部電視。我屋企一箱箱汽水買返嚟，日日飲，但黎耀祥話佢一年飲一次汽水。」關寶慧甚少提及感情事，但她曾自爆鍾情大隻男，抗拒小鮮肉，終極目標是擁有理想婚姻。單身多年的關寶慧在2021年與喪妻的黃日華於半個月內兩度飯敍，因而鬧出緋聞，內地更一度瘋傳黃日華向關寶慧求婚，又指二人「黃昏戀修成正果」。不過關寶慧就表示視黃日華為「兒時偶像」，兩人亦為免誤會而減少來往。

關寶慧自小家境富裕。（YouTube影片截圖）

關寶慧曾與黃日華傳出緋聞。（微博@關寶慧）

兩人亦為免誤會而減少來往。（IG@emilykwanpowai_4544）

單身生活一樣精彩！（IG@emilykwanpowai_4544）