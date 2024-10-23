影帝韓石圭相隔29年再拍劇　李浚赫《或好或壞的東載》贏收視口碑

多部預熱已久的話題韓劇近日陸續開播，除了由黃寅燁、鄭彩娟和裴賢成主演的Viu Original原創青春韓劇《重組家庭》外，申惠善和李陣郁聯手打造的治癒韓劇《致我的解離》、坂口健太郎與李世榮跨國聯乘的《愛過之後來臨的》亦已於「黃Viu煲劇平台」上架！此外，李浚赫終於在《秘密森林》外傳迎來主角劇本《或好或壞的東載》、影帝韓石圭更時隔29年攜新作《如此親密的背叛者》重磅回歸！韓劇界注定神仙打架，絕對能夠滿足劇迷！



心理驚慄：《如此親密的背叛者》

心理驚慄韓劇《如此親密的背叛者》講述韓國頂尖犯罪心理分析師張泰洙（韓石圭飾）得知女兒張夏彬（蔡元彬飾）與殺人案件有關後陷入兩難的故事。

心理驚慄韓劇《如此親密的背叛者》講述韓國頂尖犯罪心理分析師張泰洙（韓石圭飾）得知女兒張夏彬（蔡元彬飾）與殺人案件有關後陷入兩難的故事。

韓國大滿貫影帝韓石圭向來深耕電影，談到今次事隔29年回歸MBC，他坦言被劇本打動：「我在1995年拍完劇便專注在電影上，因為我渴望成為『新韓國電影演員』，所以一直全心投入；但是隨着時光飛逝，那種自以為是的心態已經消失了，我很高興能夠遇上這個劇本。」電視台對於「世紀復合」也相當重視，更特地在首播兩集獻上加長版以表誠意。劇集逢星期六、日上午於「黃Viu」上架。

韓國大滿貫影帝韓石圭被劇本打動，事隔29年回歸MBC。

溫暖人心：Viu Original 《重組家庭》

Viu Original原創青春韓劇《重組家庭》講述沒有血緣關係的金山河（黃寅燁飾）、尹珠媛（鄭彩娟飾）和姜海俊（裴賢成飾）因為各自的家庭變故而住在一起，他們一同成長、一同生活，成為了彼此新的家人；十年後，兄妹三人再度重遇，由此展開了一段青春浪漫故事。

《重組家庭》集親情、愛情和青春元素於一身，黃寅燁透露拍攝時常常被劇本打動，還會不自覺真情流露：「演出時哭了很多次，也笑了很多次，劇中三個人物看起來很開朗，但是大家也會看見他們悲傷的一面；即使心存傷痛，他們還是努力地活得明亮。」

l原創治癒系韓劇《重組家庭》。

浪漫治癒：《致我的解離》

浪漫韓劇《致我的解離》講述因為潛在傷痛而產生雙重人格的新聞主播周恩浩（申惠善飾）和隱藏內心秘密的前男友賢吾（李陣郁飾）與過去和解，以及重新治癒彼此的故事。

《致我的解離》中，新聞主播周恩浩（申惠善飾）因為潛在傷痛而產生雙重人格。

《致我的解離》播出後廣受觀眾好評，其中申惠善飾演人格分裂患者表現突出，近日李陣郁亦在專訪大讚拍檔是全能選手：「演員不是分成很多種嗎？有些演技出眾、有些情感豐富，申惠善完美平衡了每一方面，她是六邊形都得到滿分的人類。」

申惠善飾演人格分裂患者表現突出。

李陣郁亦在專訪大讚拍檔是全能選手：「演員不是分成很多種嗎？有些演技出眾、有些情感豐富，申惠善完美平衡了每一方面，她是六邊形都得到滿分的人類。」

愛火重燃：《愛過之後來臨的》

愛情韓劇《愛過之後來臨的》講述韓國女生紅（李世榮飾）在日本留學時與潤吾（坂口健太郎飾）火速相戀，可是二人不敵文化差異而分道揚鑣。五年後，各有新歡的他們在職場重逢，兩人在新歡和舊愛的分叉路上該如何是好？

愛情韓劇《愛過之後來臨的》講述韓國女生紅（李世榮飾）周旋於日籍舊愛潤吾（坂口健太郎飾）以及韓國長腿男神洪宗玄之間的故事。

韓國長腿男神洪宗玄在《愛過之後來臨的》飾演李世榮的現任伴侶，洪宗玄認為「宋敏俊」一角是奉獻的代名詞：「敏俊和紅不是轟轟烈烈的愛情，他們總是分享著微不足道的幸福，後來敏俊注意到紅的變化，但他仍然努力陪在紅的身邊。」到底新歡能夠踢走舊愛嗎？就要到「黃Viu」親自見證了。

洪宗玄在《愛過之後來臨的》飾演李世榮的暖男現任。

收視稱冠：《或好或壞的東載》

犯罪韓劇《或好或壞的東載》講述檢察官徐東載（李浚赫飾）游走於政商之間而被標籤為「收受贊助的檢察官」，他決心擺脫恥辱般的過去，可是卻被巨集建設代表南完成（朴星雄飾）盯上，二人由此展開一場火熱的泥濘戰⋯⋯

犯罪韓劇《或好或壞的東載》講述檢察官徐東載（李浚赫飾）游走於政商之間，因被標籤為「收受贊助的檢察官」而決心擺脫恥辱般的過去，首播以3.7%收視力壓群雄

《或好或壞的東載》首播以3.7%收視力壓群雄，榮登同時段劇集收視冠軍，其中「東載」一角更收獲大量韓國網友好評：「如果東載不是主人公怎麼辦？」、「我們東載很帥氣！」、「東載啊，升職吧！」可見今期流行徐東載，大家萬勿錯過這股風潮！