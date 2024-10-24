Rain鄭智薰熱愛香港好想放低工作遊覽　工作完連講5次多謝勁有禮

「韓流天王」鄭智薰（Rain）昨日（23日）出席一個銀行活動，一身黑皮褸現身的他帥氣盡現，一出場就親切地打招呼，然後又擺出心心手勢。Rain先向香港的粉絲打招呼，Rain表示很久沒來香港：「每一次嚟香港都好開心，因為香港實在有太多的美食啦。」

「韓流天王」鄭智薰（Rain）一身黑皮褸現身。(梁碧玲 攝)

Rain自演唱會完結後隔3個月再訪港的感覺是：「最難忘嘅係今朝出咗去食飯，今日食咗海鮮啦，覺得個味呢非常之好食，令我好感動，但我諗唔起間舖頭叫咩名。」

Rain自爆食海鮮食到好感動？(梁碧玲 攝)

Rain被問到事隔8年再來香港開演唱會有什麼感覺時，他表示相隔很久沒來香港：「所以今次可以喺香港開演唱會都係覺得好開心，希望可以盡快籌備更加有型、帥氣嘅一個舞台，一個演唱會嚟到香港再見到大家就好啦。」

Rain事隔8年再來香港開演唱會。(梁碧玲 攝)

而來年的計劃Rain則說演唱會仍然繼續進行：「出年就會有計劃出碟嘅，同埋如果可以都想做一個巡迴演唱會。」而戲劇及綜藝方面，Rain表示來年將會有新劇集推出：「仲有專輯發布同埋演唱會嘅，所以希望大家可以好好期待。」

Rain則說演唱會仍然繼續進行，仲會有新劇集推出。(梁碧玲 攝)

Rain被問在繁忙的生活中怎樣取得平衡，工作與家庭那一個比較重要？他指家庭最重要：「家庭第一！如果有時間呢都係會繼續做音樂同埋拍劇集，去攞個均衡。」而昨晚的活動上Rain表示雖然最近推出了新歌，但覺得大家都想聽他的舊歌曲，所以今次就表演以前的歌曲。

Rain覺得家庭最重要，他放在第一位。(梁碧玲 攝)

在旅遊方面，Rain覺得舒適是最重要的。香港則是他的最愛，他指多次來香港都是工作：「不論係演唱會又好，冇話可以真正咁去遊覽，希望下次有機會可以放低工作再嚟香港遊覽。」訪問完結後Rain有禮貌地用廣東話向大家連續說了5次的「多謝大家」，又用英文及韓國跟大家說謝謝，非常有禮貌。

Rain覺得香港是他的最愛。(梁碧玲 攝)