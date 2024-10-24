探晴安劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員簡介

《探晴安》陸劇又名(大理寺萌主)，有張笑安為執導，由常華森、趙晴領銜主演的一套以古代為題材的電視劇。本文將會介紹這部劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《探晴安》｜劇情大綱

女主角蘭澈（趙晴飾）是一位熱心守護鄰里的街頭少女，平日裡她關心社區的每一個人。然而，一次意外的凶殺案將她捲入了漩渦，這使她邂逅了男主角大理寺正卿樓明夜（常華森飾）。

兩人性格大不同，蘭澈的熱情與樓明夜的冷靜形成強烈對比。他們在初次合作中難度重重，彼此的個性和處事方式不斷碰撞，讓合作變得艱難。然而，隨著案件的深入調查，兩人逐漸化解了誤會，相互理解並開始攜手合作，屢次破獲奇案。

在這個過程中，蘭澈和樓明夜之間的感情也在不斷升溫。他們的默契加深，彼此成為了對方最堅強的支持。在樓明夜的引導和陪伴下，蘭澈經歷了許多挑戰與磨練，最終從一名街頭少女成長為大理寺的第一任女少卿，實現了她的人生理想。

《探晴安》播出時間｜最新追劇日曆

《探晴安》一共有22集，10月24日起由騰訊視頻全網獨播，會員每日中午12點更新1集，首更6集。10月31日起，非會員每日更新1集，首更2集。

探晴安@Weibo

《探晴安》｜演員

常華森 飾 樓明夜

由於童年時期的一場重病,無法在陽光下活動。為了保護自己,他一直穿著黑色衣服,撐著黑傘出行。

探晴安@Weibo

趙晴 飾 蘭澈

一直以來都在默默地守護著所在社區的鄰里居民

探晴安@Weibo

邱虹凱 飾 李陌