袁文傑為尹天照慶生勾殭屍迷集體回憶　同場驚現AK「老竇」？

雖然亞視已經「熄機」，但不少經典劇依然留在觀眾心入面，當中一定包括：《我和殭屍有個約會》（下稱：《殭屍》）系列，當年劇集播出時不但帶起一股「殭屍潮」，就連無綫都要驚，縱使《殭屍》最後一輯播畢至今已20年，但觀眾仍不時提起，絕對稱得上是經典中的經典。

《我和殭屍有個約會》系列是經典中的經典。（劇照）

近日袁文傑和李潤祺、導演波子輝（劉國輝）齊齊為尹天照提早慶生。（yuen_man_kit@IG）

劇集幾位主角：尹天照、萬綺雯、張文慈及楊恭如等，近年雖已轉戰內地，但大家多年來仍保持密切關係，不時聚會；當中「況天佑」尹天照今個月28日「登6」，繼日前獲張文慈主動相約食生日飯外；另外兩位亞視舊戰友袁文傑和李潤祺，近日又約他去大排檔隊啤吃羊腩煲，非常Happy！

大家臉上略帶醉意。（yuen_man_kit@IG）

李潤祺雖然發福，但沒有太走樣。（yuen_man_kit@IG）

袁文傑在社交平台分享大家歡聚時刻，並寫道：「其實點解有今日呢個局呢？我和李潤祺、導演波子輝（劉國輝）預祝照哥生日快樂，好友母（無）用多講。」而壽星佬尹天照的生日願望則是：「大家都工作順利、身體健康，身邊嘅朋友開開心心，飲曬佢。」話畢他還作狀自隊成樽茅台，十分搞笑。

食得好盡興。（yuen_man_kit@IG）

尹天照生日願望希望大家工作順利、身體健康，身邊嘅朋友開開心心。（yuen_man_kit@IG）

扮飲茅台，好搞笑。（yuen_man_kit@IG）

片段中，四人食得很滋味兼略帶醉意，食完一煲再Encore，尹天照還講笑：「不如我哋買咗間舖頭落」，可見這次「男人的浪漫」玩得好盡情。網民驚訝「況天佑」和「在劫居士」（袁文傑飾）保養得宜，身形、外貌完全無變。而在《殭屍》中飾演五色使者之一「黃子」的李潤祺雖然有少少發福，但都沒有太走樣，更比以前多了一份可愛，祝賀好友生日快樂時舉動十足「可愛大叔」，他也在社交平台寫道：「各有各忙，難得聚首，就是一種幸福！」網民見到3人合體紛紛留言：「回憶呀！」、「幾個靚佬」、「嘩，咁嘅組合」，甚至有網民憑歌寄意：「原諒我當天不懂得珍惜」。

眾人食得很滋味，尹天照還講笑：「不如我哋買咗間舖頭落。」（yuen_man_kit@IG）

李潤祺肥嘟嘟變「可愛大叔」。（yuen_man_kit@IG）

對比知名度，李潤祺當然不及尹天照和袁文傑，但觀眾對他的面孔也不會感到陌生，李潤祺1993年畢業於香港演藝學院戲劇學院，其後考入亞視第2期藝員訓練班，曾參演《再見豔陽天》、《我來自廣州》、《肥貓正傳2》、及《我和殭屍有個約會II》等劇集；至06年離開亞視轉戰電影圈，但發展一般，其後曾北上發展。至近年，李潤祺主力發展舞台劇，仲做埋導演，同時也曾演出ViuTV劇《打天下》和《打天下2》，劇中飾演MIRROR成員江熚生（AK）的爸爸，李潤祺又感激好友歐錦棠開劇就想起他。

李潤祺近年主力在舞台劇上。（微博@李潤祺KEVIN）

李潤祺曾演出ViuTV劇《打天下》和《打天下2》，劇中飾演MIRROR成員江熚生（AK）的爸爸。（資料片段/胡凱欣攝）