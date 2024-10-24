黃聖依轉「態」神速唔想離婚　遭質疑假婚變賺取流量

「星女郎」黃聖依與富商老公楊子結婚17年，一直恩愛如初，沒想到在人後他們婚姻出現了大問題，女方更在節目《再見愛人4》中表示已想離婚第三年了，而男方亦坦承在2022年時二人確實有分開過，在節目中互數對對方不滿，婚姻關係似乎出現了極大問題。

二人在節目中坦承分開過 。（影片截圖）

在節目中，二人表現相當尷尬，亦不了解彼此習慣、想法，女方難以接受男方長輩式管理，要聽他指令行事實在難以忍受了，所以他們目前是處於分居狀態，參加節目就是找出固中原因及修補關係。

但不少網民就開始質疑他們在節目中造假，因為有網民曾偶遇他們夫妻二人在癬草原拍攝該節目，當時他們有說有笑，看來關係很好，難以相信他們會離婚，而且習慣、想法這種東西，17年婚姻生活下來相信早已知道與接受，不相信他們會離婚，覺得單純是拍攝節目賺取流量而已。

黃聖依難以接受楊子長輩式管理。（影片截圖）

黃聖依表示不想離婚了。（影片截圖）

而且黃聖依在最新一期節目中亦表示不想離婚了，與之前想法十分不同，與楊子有說有笑相處得很開心：「今天我覺得很開心是覺得我可以看到他，在我面前顯示一些不知所措或者弱勢的那一面。這是在我生活當中看不到的，但是我會覺得這個是很真實，非常可愛的一面，然後反而會讓我覺得是很輕鬆的一個相處的一個狀態。」令網民覺得根本就是劇本。

二人在最新一集節目中相處得非常開心。（影片截圖）

被網民偶遇拍攝節目。（微博圖片）

但該節目總導演、製片人在早前看片會上就節目被質疑有劇本，她就強烈否認：「我們不給任何劇本，你來參加一個節目，你完全沒有一絲的功利心和曝光的需求，這是絕不可能的。但是在這個功利的訴求之外，他是否就能造一個人設，我造一個故事，那我就覺得他太小瞧我們節目的設計了。」