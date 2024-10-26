好團圓劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《好團圓》陸劇又名(女神的當打之年)，改編自女神的當打之年小説。有饒暉、金津作為編劇，劉棟為執導，由白百何、李純、王玉雯、陳赫、於謹維、章濤、丁勇岱、劉佳領銜主演的一套以現代家庭為題材的電視劇。該劇演員陣容非常鼎盛，不但有多次獲電影大獎提名的實力派演員白百何、參演過《如懿傳》《慶餘年》的李純、剛大結局《捨不得星星》的王玉雯 作為主演，而且有老劇骨合作，相信劇集精彩火花不斷！本文將會介紹這部劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

电视剧好团圆@Weibo

《好團圓》｜劇情大綱

向家有三位女兒，分別定居於上海、昆山和蘇州。大女兒向前（白百何 飾）三十五歲，任職家居公司的主管，已婚的對象是一位博士，她事業有成，但婚姻卻面臨危機；二女兒向中（李純 飾）三十一歲，在政府機構工作，正值事業拼搏期，而丈夫是高級管理層；三女兒向南（王玉雯 飾）二十六歲，個性單純，是一名玻璃藝術家，嫁給了有錢人。向家的三姐妹無疑在整個社區中達到婚姻生活的頂級標準，她們的父親向郅軍（丁勇岱 飾）可謂是最風光的岳父大人。然而，看似美滿的婚姻，其實在光鮮的外表背後卻隱藏著不為人知的煩惱，三姐妹的婚姻繼而出現危機：大女兒的博士丈夫大膽出軌；二女兒婚姻矛盾加劇，又發生婆媳衝突；三女兒更被精神操控！

向家不忍就此罷休，決心團結一致，三姐妹互相扶持、互相激勵，憑藉自身的力量努力應對難關。加上父母的引導和勸解，大女兒向前識穿了丈夫高平（章濤 飾）的虛偽，重新認清事業和人生的前景；二女兒向中擺平了蠻不講理的婆家，重拾建立了對美滿婚姻的信心；小女兒向南不再感到迷茫，更深入了解到婚姻和自我，變得更成熟。該劇從向家三姐妹的視角，演繹了新時代女性勇於面對生活挑戰，追求滿足內心的成長歷程，彰顯了中國家庭如同港灣般的包容和溫暖，親情的力量。

《好團圓》播出時間｜最新追劇日曆

《好團圓》一共有36集，2024年10月26日起由央視八套、騰訊視頻播放。10月26日20:30首播，之後每日19:30播2集。SVIP搶先看一集。

《好團圓》｜演員人物關係圖

《好團圓》｜演員

白百何 飾 向前

向家大女，家居公司的主管，嫁給一位博士，事業亦取得成就，但婚姻卻面臨危機——老公出軌。

电视剧好团圆@Weibo

李純 飾 向中

向家二女，在政府機構工作， 努力為事業拼搏。丈夫是高級管理層，但出現婚姻矛盾，而且有婆媳糾紛。

电视剧好团圆@Weibo

王玉雯 飾 向南

向家細女，個性純真，是一個玻璃藝術家，嫁給了有錢人，風光的婚姻背後竟被精神操控。

电视剧好团圆@Weibo

陳赫 飾 鄧海洋