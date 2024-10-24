黑色月光｜林夏薇變惡女唔靠妝容　曬視后級眼神演技令人神憎鬼厭

TVB台慶劇《黑色月光》日前率先在內地播出大受歡迎，其中首演反派的林夏薇演技獲讚，有多幕一秒變臉的情緒令觀眾留下深刻印象，而且被指不用靠煙燻妝突出黑化狀態，演技純熟自如，絕對是視后級演技。

林夏薇沒有黑化前相當聽話 。（林夏薇微博圖片）

在《黑》劇中林夏薇是飾演富家千金卓慧雲，在人前是一位貼心、孝順、聽話，對爺爺（郭鋒 飾）照顧有加的乖孫女。但在人後卻是一位城府極深的女生，而且變臉程度相當之快。就好像當着醫生面前，滿臉有愛地展現出對爺爺關心，但當醫生離開之後，她就大玩變臉，一臉不屑地看着這位老頭子，將所有的怨恨、不甘發泄在他身上，情緒轉換層層遞進，眼神轉換行雲流水，將憤怒的情緒演得淋漓盡致。

林夏薇變臉神速。（影片截圖）

情緒轉換層層遞進。（影片截圖）

還有一幕當她得知爺爺死去之後，趕到醫院時她發癲的畫面，完全是掀起了劇集最高潮。一臉怨恨地責罵爺爺，眼神帶着火般非常憤怒，再配合臉部抽動的情緒，一步一步接近崩潰，將內心所有不滿發泄出來，隨之抓着爺爺屍體大叫大罵，此時的她接近瘋癲狀態，臉上青筋顯而易見，眼眶帶點泛紅但並沒有流出來，完美呈現出怨與愛之間的情緒，傾盡自己力量掌摑爺爺屍體，這一幕戲她發揮的張力相當之高。

林夏薇演反派獲讚。（影片截圖）

最終崩潰撐摑郭鋒。（影片截圖）

大玩變臉、情緒轉換要快，而且靠着臉部動作及神態演出黑化狀態，林夏薇的演出相當帶感，首演反派令網民大獲讚揚，更揚言是教科書級別演技。

林夏薇展現視后級演技。（影片截圖）

青筋暴現。（影片截圖）