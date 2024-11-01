專訪｜戴愛玲預告香港騷唱張天賦歌曲　被問邀對方任嘉賓巧妙回答

有「鐵肺天后」之稱的華語女歌手戴愛玲即將於12月8日在新蒲崗東華三院東蒲胡李名靜體育館舉行首個香港個唱《故事的故事》。戴愛玲最近來香港宣傳接受《香港01》專訪表示：「今年初嘅時候有嚟過香港參加沙灘嘅音樂節，呢一次係我喺香港第一次唱歌。」她透露其實六年前曾經有來港宣傳過專輯《了不起寂寞》，並表示：「之後因為疫情都冇乜機會再嚟香港。」

「鐵肺天后」戴愛玲12月舉行首個香港個唱。(公關提供)

戴愛玲最近來香港宣傳接受《香港01》專訪。（葉志明攝）

自爆由細鍾意睇港劇同聽廣東歌

提到第一次在香港演出的感覺，她說：「淨係唱得四首真係好唔夠，同埋香港嘅歌迷好熱情。其實我唱歌已經20幾年，出過10幾隻碟，好多朋友都問我點解冇乜機會去海外演出，但其實我都唔係好知，雖然等咗好耐，但我覺得今次係最好嘅時機，同埋累積咗好多嘅作品。」講到對於廣東話的聽說程度，她說：「其實我今次嚟到香港宣傳好多人都問我點解唔需要翻譯，其實我都聽得明，但我唔識講。我細個就鍾意睇香港電視劇同埋聽廣東歌，我個香港朋友都話我咬字都好標準。」

戴愛玲指由細鍾意睇港劇同聽廣東歌。（葉志明攝）

她透露這次來香港宣傳演唱會雖然只有四天，並表示：「今次宣傳演唱會，都希望有人識得戴愛玲，除咗聽嗰啲經典歌曲，都會唱一啲廣東歌曲，我覺得睇一個歌手現場表演係最好嘅，其實我係好熱情活潑隨性嘅一個人，唔一定會按照團隊安排嘅行程去做，我會好按照觀眾嘅情緒去決定。」她透露這次即將會翻唱王菲的歌曲，並表示：「因為鍾意佢嘅歌，我先去學廣東歌。好似我以前最早期都會唱鄭秀文嘅《眉飛色舞》，因為呢一首歌實在太紅。」

戴愛玲透露這次香港騷即將會翻唱王菲的歌曲。（葉志明攝）

預告香港騷唱張天賦廣東歌

提到有否留意現時的香港廣東歌，她說：「我做咗調查，知道大家都好鍾意張天賦MC嘅歌，佢都係華納嘅歌手，我都想唱一啲男仔嘅歌，女歌手唱男歌手嘅歌，我覺得呢件事好有型。」至於會否考慮邀請MC當嘉賓，她回應：「呢一件事就要問返公司，基本上我驚我自己唱唔夠，因為呢次係我第一次喺香港開演唱會。」至於會否考慮在台上勁歌熱舞，她說：「大家都想睇我跳舞，我應該會吧！我其實都係呢幾年先會喺演唱會度跳舞，我之前都係比較多一啲療傷嘅情歌，其實我本身就係台灣嘅原住民，都係好熱情，好想畀觀眾見到好愛唱情歌嘅戴愛玲。」

被問到會否唱《千年之戀》，她說：「呢一首係我嘅經典歌，我係一定會唱。我希望可以請香港嘅歌迷將我啲歌練好，我隨時都會同大家考試，如果係一啲對唱嘅歌，有歌迷鍾意嘅話可以做一個燈牌，可能就會點佢（歌迷）同我唱歌，我覺得呢啲係比較好玩。」

戴愛玲預告香港騷唱張天賦廣東歌。（葉志明攝）

張天賦與戴愛玲也是屬公司的華納歌手。（梁碧玲攝）

難忘做新人階段紐約錄音

提及過去唱歌生涯在錄音室最難忘的經驗，她說：「做新人嘅時候錄製《對的人》那一張專輯，當時就去咗紐約嗰度錄音，對一個歌手嚟講可以喺海外錄音係一件好幸福嘅事。」她憶述當天錄音的情景是在冬天，並表示：「嗰度有落地玻璃窗仲可以睇到兔仔，夜晚仲可以睇到星星，嗰個房間畀我諗返起都覺得好幸福，同埋同當地嘅樂手合作，佢哋隨時就可以夾到嚟唱歌。」

戴愛玲難忘錄製專輯《對的人》能夠到紐約錄音。（葉志明攝）

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