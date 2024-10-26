樂壇小天后進軍商界變總監出席座談會　分手後仍富貴半年連開兩店

JW（王灝兒）今年5月突然宣布已與拍拖超過6年的富二代男友葉韋彤（Tarzan）分手，回復單身，分手後JW寄情工作，除了演藝工作之外，又積極經營茶飲店「茶大椰」，日前她更以品牌總監的身份出席業界座談會，她在IG開心分享喜訊：「FIRST TIME JOINING @fiservforum AS A PANEL SPEAKER!!!! 今次以茶大椰Director身份出席⋯緊張到我呢🥶！！！！！ 喺咁多finance界嘅大佬面前做小分享簡直係緊張過唱歌🙈🙈🙈BUT I DID IT HEHEHEHEHEHHEHEHEHE 😁Thanks for having me. 」

JW（王灝兒）與富二代男友葉韋彤（Tarzan）拍拖超過6年，但今年5月她突然宣布已分手。（IG@jwchubz）

此情不再。（IG@jwchubz）

JW在廣州舉行演唱會。（海報）

積極經營茶飲店「茶大椰」。（IG@jwchubz）

去年無懼逆市創業。（IG@jwchubz）

女強人！（IG@jwchubz）

成功！（IG@jwchubz）

出席業界座談會。（IG@jwchubz）

分享心得。（IG@jwchubz）

片中所見，JW以一口流利英文分享心得，極具女強人風範！JW去年無懼逆市創業，與朋友合資6位數開設茶飲店「茶大椰」，繼上環店之後，今年再擴充業務，分別在今年1月及7月於尖沙咀及屯門開分店，一眾圈中好友都有撐場，她更計劃在今年內於英國開設分店，並希望能夠進駐馬來西亞、菲律賓及泰國等地，愈搞愈大！而JW在今年年初更以950萬元購入東半山大坑單位，其後她在接受訪問時表示：「間屋係畀我自己，我買呢間屋係好希望想自己開心，擁有一個屬於自己嘅地方。」

頭頭是道。（IG@jwchubz）

積極擴充業務。（IG@jwchubz）

好Friend！（IG@jwchubz）

性感！（IG@jwchubz）