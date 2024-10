樂壇小天后進軍商界變總監出席座談會　分手後仍富貴半年連開兩店

JW(王灝兒)今年5月突然宣布已與拍拖超過6年的富二代男友葉韋彤(Tarzan)分手,回復單身,分手後JW寄情工作,除了演藝工作之外,又積極經營茶飲店「茶大椰」,日前她更以品牌總監的身份出席業界座談會,她在IG開心分享喜訊:「FIRST TIME JOINING @fiservforum AS A PANEL SPEAKER!!!! 今次以茶大椰Director身份出席⋯緊張到我呢🥶!!!!! 喺咁多finance界嘅大佬面前做小分享簡直係緊張過唱歌🙈🙈🙈BUT I DID IT HEHEHEHEHEHHEHEHEHE 😁Thanks for having me. 」

片中所見,JW以一口流利英文分享心得,極具女強人風範!JW去年無懼逆市創業,與朋友合資6位數開設茶飲店「茶大椰」,繼上環店之後,今年再擴充業務,分別在今年1月及7月於尖沙咀及屯門開分店,一眾圈中好友都有撐場,她更計劃在今年內於英國開設分店,並希望能夠進駐馬來西亞、菲律賓及泰國等地,愈搞愈大!而JW在今年年初更以950萬元購入東半山大坑單位,其後她在接受訪問時表示:「間屋係畀我自己,我買呢間屋係好希望想自己開心,擁有一個屬於自己嘅地方。」

