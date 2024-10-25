富商老公楊子520約食飯玩消失　黃聖依嬲爆終原諒忍耐力超強

「星女郎」黃聖依最近在節目《再見愛人4》中，表示有想過與富商老公楊子離婚，難以接受對方長輩式管理。然而，在最新一集節目中，楊子就自爆最近一次二人不和升級是發生在今年520這個重要日子，相約了與老婆一起進吃晚餐，但叫上了工作伙伴還中途消失一會兒談工作，令黃聖依相當生氣，但最終她被哄回來又和好如初，網民都指她忍耐力相當之強。

黃聖依表示已想離婚第三年了。（影片截圖）

在節目中黃聖依抱怨在婚姻中沒有主導權，經常聽老公指令行事，久而久之難以接受這種長輩式管理，令她有離婚念頭。而這些年來他們曾不和多次，最近一次更是今年520（我愛你）這個重要日子，原本是楊子主動相約吃燭光晚餐，沒想到最後竟叫上工作伙伴，中途他還消失一會兒，這種情況令她當下相當生氣，楊子表示：「來了之後，我就還沒到呢，因為我確實在有一個重要的接待，她就等，等也沒關係，來的路上我說有一個項目跟你有一點兒關係，他正在跟我談，要不我一塊把他帶上吧，聖依當時她也沒有甚麼，說好呀，甚至她已經忍到這種程度了，她和安迪（兒子）就在那等着我吃，我只吃了三口就一個不能不接的電話，打了兩個半小時，兩個半小時之後，聖依帶着我那個朋友真的不辭而別。」而他還在中途進行直播工作，得知老婆不開心之後，他就回家哄逗，最終二人和好如初。

黃聖依被指忍耐力相當強。（影片截圖）

黃聖依回想當時情況，她表示：「當時我就是很大的脾氣，本來也不是我約的吃飯，是他約的，然後還把我叫小孩帶上，小孩也不想去，所以整個過程就非常不開心。」不少網民認為黃聖依在這段婚姻中忍耐力相當強，雖對楊子帶有不滿，但又似乎擺脫不了他，時而想離婚又不想離婚，遭質疑節目中內容是造假，但該節目總導演就表示沒有劇本。