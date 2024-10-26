巨星愛妻淡妝樸素打扮散發逆齡少女味　獲老公寵上天懶理外界負評

現年50歲的徐濠縈於2006年與陳奕迅結婚，婚後誕下女兒陳康堤，因為照顧家庭淡出幕前多年。雖然徐濠縈早已息影，但是她的狀態多年來依然keep得好好，一向熱愛跑步的她身形更是Fit爆，予人感覺十分之健康。

徐濠縈與老公陳奕迅。(ig圖片)

二人一向愛得低調。（IG@hilaryxtsui）

早前有網民於社交網分享了在網球賽觀眾席偶遇徐濠縈的合照，當日是陳奕迅到上海出席「費達拿超級摯友之夜」並參與網球賽事，老婆徐濠縈與女兒陳康堤都有同行支持。博主留言寫道：「咱就是說今晚阿徐也合影了，愛跑步的人怎麽能放過和阿徐合影咧，好愛好開心。」相中的徐濠縈化上淡妝，戴上眼鏡紮起頭髮，散發陣陣少女味，完全是逆齡生長。網民都紛紛留言大讚原相機下的她好靚女，驚嘆她的凍齡美貌，又指她打扮樸素反而比時尚誇張造型更好看。

徐濠縈於網球賽上被偶遇。(小紅書)

徐濠縈被偶遇生圖。(小紅書)

徐濠縈作爲時尚達人，向來喜愛名牌服飾，每件都價值不菲，因此她曾被指是「名牌奴隸」，「大洗」形象一直為人詬病。甚至有傳徐濠縈曾經在一小時内，花光80萬港紙，揮霍行爲曾引來她老公陳奕迅粉絲的不滿，紛紛批評她不懂珍惜，肆意揮霍陳奕迅辛苦賺來的血汗錢。面對「大洗」傳聞，徐濠縈表示老公並沒有怨言，也從來沒有向她投訴。陳奕迅也曾公開説過錢賺來就是用來花的，妻子想買什麼都可以，把老婆寵上天。

徐濠縈月前激罕放閃。(IG圖片)

陳奕迅與徐濠縈好恩愛。(微博圖片)

陳奕迅與徐濠縈好恩愛。(微博圖片)

徐濠縈曬出與老公陳奕迅合照放閃。(小紅書)