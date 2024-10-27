與沈震軒拍拖七年好事近？　陳欣妍半透明貼身婚紗S曲線盡現

沈震軒（Sammy）跟陳欣妍（Shirley）拍拖七年，感情穩定非常恩愛，更經常製造驚喜給對方，外界一直看好他們隨時會拉埋天窗。近日陳欣妍分享一輯唯美婚照，大曬火辣身材。



沈震軒與女友陳欣妍因拍戲結緣。（劇照）

沈震軒與女神級的陳欣妍擦出愛火花，Sammy坦承這關係是他成長以來最長的一段感情：「我自己都估不到，因為我之前的女仔，年紀都比我大，是估不到可以跟一個細我那麼多的人交往這麼久。」

沈震軒與陳欣妍相處非常舒服。（陳葦慈 攝）

沈震軒與陳欣妍相處非常舒服。（資料圖片）

陳欣妍（Shirley）與男友沈震軒經常被追問婚期，不過一直未有好消息。Shirley近日上載一輯著名攝影師黃嘉樂老婆𝗦𝗔𝗠𝗔𝗡𝗧𝗛𝗔 𝗞𝗢𝗡𝗚拍照的婚紗照，Shirley穿上透視閃石deep V魚尾婚紗，在豪華遊艇上搖曳生姿，半透明貼身婚紗令渾圓臂部及纖腰完美S曲線盡現，相當誘人女人味十足。

陳欣妍穿上半透明婚紗女人味十足。（IG：@shirleyelephant）

陳欣妍穿上半透明婚紗女人味十足。（IG：@shirleyelephant）

陳欣妍穿上半透明婚紗女人味十足。（IG：@shirleyelephant）

陳欣妍S曲線盡現。（IG：@shirleyelephant）

陳欣妍S曲線盡現。（IG：@shirleyelephant）

陳欣妍S曲線盡現。（IG：@shirleyelephant）