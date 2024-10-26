黑色月光｜梁超怡首拍床戲真空上陣驚走光　唔抗拒再挑戰：我夠膽

2022年港姐季軍梁超怡今日（26日）出席《黑色月光》宣傳活動，她接受訪問時表示：「其實呢一次係我第二次拍劇，不過係第一套播嘅劇集，我個心情好興奮好開心，我有得飾演林夏薇嘅年青版。」她透露籌備角色時特別緊張，並表示：「我知道呢個角色係好有難度，同埋好有挑戰性嘅角色，我自己好驚如果做得唔好會影響林夏薇呢個角色。」

2022年港姐季軍梁超怡今日（26日）出席《黑色月光》宣傳活動。（張祖銘攝）

透露林夏薇事前有溝通如何演出

被問到背對白比較難，還是演繹奸角的眼神比較難揣摩時，她坦言：「其實兩樣都驚，驚點樣去投入呢個角色，點樣去演繹一個角色，反而唔擔心對白。」她透露林夏薇在演出前有曾經與她溝通過如何去演出，並表示：「譬如有啲小動作，個角色緊張時候會點樣呈現，然後自己喺屋企練習。」談到是否難以抽離角色，她表示：「其實唔係每一日都要拍，可能隔幾日再拍，所以有時間自己去調節。」

梁超怡透露林夏薇在演出前有曾經與她溝通過如何去演出。（張祖銘攝）

自爆有床戲真空上陣拍攝

至於最難演出的一場戲，她說：「有一場床戲我都覺得幾難，我一邊擔心會走光，又一邊要投入角色。」被問到床上戲份，她說：「其實都好少，裏面冚住張被，但裏面都係真空，所以就黐膠紙，又要拎住張被跑走，我嘗試投入角色，但好驚會甩咗。」她續指當時與對手並不是太熟絡，並表示：「自己嘅心情都有少少緊張！」提到日後若果有更激烈的床上戲份，會否夠膽接拍時，她說：「如果劇情需要，我都夠膽，我都鍾意挑戰難度，嘗試一啲唔同嘅嘢，想做一個專業嘅演員都係避免唔到。」