泰BL小鮮肉組合Gemini Fourth合體開演唱會　做熒幕情侶一砲而紅

泰國備受矚目的新晉人氣CP偶像Gemini和Fourth近日宣布12月將會再度合體來港，將於 2024年12月29日（星期日）於亞洲國際博覽館11號展館舉行演唱會，帶來精彩的表演與期待已久的粉絲們見面。

Gemini和Fourth近日宣布12月將會再度合體來港，將於 2024年12月29日（星期日）於亞洲國際博覽館11號展館舉行演唱會。

BL小鮮肉組合Gemini和Fourth將合體開香港演唱會。

BL小鮮肉組合Gemini和Fourth將合體開香港演唱會。

Gemini和Fourth是當前泰國娛樂圈中備受矚目的新晉人氣CP偶像，因其出色的表現和甜蜜的互動而吸引了大量粉絲。自從在熱播劇《My School President》中合作以來，Gemini和Fourth便迅速崛起，憑藉其驚人的化學反應和默契演出，贏得了無數粉絲的心。自2022年劇集播出後，他們的影響力持續擴大，成為泰國及國際舞台上最受矚目的偶像組合之一，深受全球粉絲的喜愛。

Gemini和Fourth演而優則唱。

Gemini和Fourth演而優則唱。

這場演唱會將是Gemini和Fourth巡迴演出的重要一站，屆時他們將演繹多首熱門歌曲，涵蓋《My School President》及《My Love Mix-Up!》中的經典主題曲和插曲，帶領粉絲重溫那些感人至深的瞬間。據悉，Gemini 和 Fourth 也將準備讓粉絲驚喜的個人表演，帶上樂手和舞者們，展現他們各自獨特動人的嗓音，配上性感、可愛的舞姿，相信場面將會非常熱鬧，並為粉絲帶來驚喜連連，每一個環節都將是一次難忘的體驗。

《Run The World Concert In Hong Kong》會將於2024年12月29日（星期日）於亞洲國際博覽館11號展館舉行。

《Run The World Concert In Hong Kong》會將於2024年12月29日（星期日）於亞洲國際博覽館11號展館舉行。

會不會有搶飛潮？

泰BL小鮮肉組合Gemini Fourth合體開演唱會。