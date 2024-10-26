黑色月光｜馬志威孖林夏薇上演激烈床戲　首度合作：做咩都得

馬志威今日（26日）出席《黑色月光》宣傳活動，他在接受《香港01》訪問時大談新劇角色：「今次我喺《黑色月光》度飾演蔣基俊，角色係一個有錢仔，亦可以話係一個敗家仔同埋二世祖，同尹揚明飾演兩父子。18年前發生咗一件事，就係年青版嘅蔣基俊侵犯咗余滿月（楊茜堯飾演）！」

馬志威今日（26日）出席《黑色月光》宣傳活動。（張祖銘攝）

馬志威覺得觀眾鬧係對演技嘅肯定

被問到今次演繹的角色是否喪盡天良，他幽默回應：「睇你點睇？佢嘅行為令人髮指。」至於所演繹的角色是否與真實中的自己反差很大，他表示：「唔知㗎！不過網民啲DM都有鬧，鬧對我嚟講都係一個演員幾鍾意嘅一樣嘢，做咗一個唔係咁好嘅角色，但係觀眾投入去鬧我，對我係一個幾好嘅肯定。」他透露今次拍攝新劇已經放低過往拍攝緊張的感覺，並表示：「盡量現場同對手去感覺，出嚟嘅效果都幾好幾放鬆。」

馬志威透露新劇的角色行為令人髮指。（張祖銘攝）

馬志威孖林夏薇演床戲

被問到與林夏薇有激烈的床上戲份，他表示：「好多謝林夏薇咁信任我，我都係第一次拍TVB嘅劇，而同佢（今日林夏薇）都係第一次合作，我估唔到佢對我係咁信任，溝通好就做咩都得。」提到在新劇中艷福無邊，深受女性歡迎愛戴，他笑說：「現實當中我唔出街，我通常喺屋企，冇嘢做就喺屋企打機，煮飯同埋放狗，都唔係好鍾意多人嘅地方。」

對於有網民指在劇中演出的戲份比男主角王浩信多場次，他說：「其實唔係嘅，每一套劇都有唔同嘅角色，而我哋嘅角色係成就套劇，最緊要大家感受套劇，所以我覺得唔會話戲份多唔多！」