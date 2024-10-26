兩億富商老婆養17隻狗勁熱鬧　複式大屋曝光裝潢極簡樸雜物隨地放

61歲的苑瓊丹（苑仔）是圈中隱形富婆，04年秘嫁有2億身家的「玻璃大王」黃乃揚，在香港、內地和美國都擁有多個商用和店舖物業。苑瓊丹嫁得好，本應可以安心做闊太，但她偏偏繼續幕前工作，近年更積極在內地搵真銀，她曾自爆做一場帶貨直播可以搵100萬，早前還獲菲律賓政府授予了穆斯林公主的頭銜，簡直是人生勝利組。

苑瓊丹早前獲冊封為穆斯林公主。

苑瓊丹笑指自己本名有個「KING」字，早是皇族像徵。

苑丹瓊04年秘嫁有2億身家「玻璃大王」黃乃揚。（微博圖片）

苑丹瓊與黃乃揚結婚多年，仍好恩愛。（微博圖片）

日前苑瓊丹曝光私生活，在小紅書公開屋企養了17隻狗的熱鬧情況，但令人意外的是，她家裡的裝潢佈置極為簡樸，以木製家俬為主，沒有奢華的傢具或裝飾。而吸塵機和地拖就隨意放在客廳的地上，旁邊還放滿了各種雜物，與「富婆」身份出現極大反差萌，非常貼地。

苑瓊丹帶大家返屋企。（小紅書截圖）

養咗17隻狗會有幾嘈？（小紅書截圖）

一齊返屋企。（小紅書截圖）

苑瓊丹寫著：「17隻小可愛組團迎接我，是幸福還是腦殼疼？作為養狗大戶，我家有17隻狗狗，能想像被17隻狗狗圍繞的幸福和音量麼？來感受下到底會有多熱鬧吧」。

先開第一道門。（小紅書截圖）

未開門，狗狗已興奮狗吠。（小紅書截圖）

汪汪汪。（小紅書截圖）

汪汪汪（小紅書截圖）

傢具以木製為主。（小紅書截圖）

汪汪汪（小紅書截圖）

片中所見苑瓊丹開始行返屋企時說：「大家知道我係養狗嘅，咁我養咗幾多隻狗呢？我養咗17隻狗，嗰17隻狗一齊嚟嘅時候噪音分貝到底有多大呢！想不想知道，帶你們體驗一波。」鏡頭一轉，苑瓊丹先推開第一道門，已聽到狗狗興奮叫吠「汪汪汪」，再推開第二道門，便見到多隻可愛活潑狗狗欲一擁而上，歡迎女主角苑瓊丹回家，場面相當壯觀。

狗狗可以上樓。（小紅書截圖）

雜物隨地放。（小紅書截圖）

裝潢同普通家庭冇太大分別。（小紅書截圖）

其後見到不同品種的狗狗在樓梯、客廳及露台跑來跑去，網民既羨慕又擔心：「真有愛心」、「一回家被熱烈歡迎的感覺真好」、「組了一隊汪汪隊呀」、「哇！要有個別墅才能養這麼多隻」、「鄰居沒有投訴嗎？」

有花園。（小紅書截圖）

可以曬太陽。（小紅書截圖）