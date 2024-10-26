《東張西望》終於有男神？　25歲勁靚仔爆肌小鮮肉曾獲黃宗澤加持

要數《東張西望》的「東張女神」十隻手指都數唔晒，但要數「男神」就真的沒有幾多個。講起《東張西望》，除了每集個案之外，「東張女神」的衣着也是一大看點。今日（26/10）《東張西望》出現一個叫曾錦燊的爆肌小鮮肉男主持，無論是男或女觀眾，以後睇《東張西望》又多了一個原因！

大家又多一個籍口睇《東張西望》。（《東張西望》截圖）

大家又多一個籍口睇《東張西望》。（《東張西望》截圖）

《東張西望》新主持曾錦燊。（截圖）

《東張西望》新主持曾錦燊。（截圖）

《東張西望》新主持曾錦燊同黃宗澤合作。（ig圖片）

翻查資料，這位小鮮肉名叫曾錦燊（Charles），現年25歲，畢業於TVB第32期訓練班，曾參演無綫劇《黑色月光》和現時正熱播的《法證先鋒VI倖存者的救贖》等劇集。曾錦燊在社交平台有不少曬肌相，有樣有身材，而且還是韓國女團IVE的粉絲。

《東張西望》新主持曾錦燊（右一）亦有拍劇集。（IG@charles_tks）

《東張西望》新主持曾錦燊（IG@charles_tks）

《東張西望》新主持曾錦燊。（IG@charles_tks）

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陳庭欣背富貴男友與嫩口男內地嘆咖啡？ 對方只得25歲貌似吳偉豪

現年36歲的陳庭欣（Toby）是2010香港小姐冠軍，同時也是始祖級「東張女神」，美貌、智慧與身材無庸置疑。入行以來，陳庭欣憑著出色的口才，主持不過不少大小節目的主持騷。而近年，她除了主持工作外，也參演不少劇集和電影，在劇集《多功能老婆》、《雙生陌生人》及《有種好男人》中獲讚演技大躍進；到早前的電影《女子監獄》，她飾演「喪婆」一角更是非常破格。

陳庭欣可愛一面。（小紅書）