何超儀見識變裝爆肌男驚呼連連　預告明年香港開演唱會

澳門賭王何鴻燊女兒何超儀與旗下新人Iman昨日（26日）一年一度的「台灣同志遊行」，更邀來變裝皇后飛帆與擁有大胸肌、冰塊盒腹肌的杉本傑尼龜、周七百等9位猛男KOL助陣。大隊人馬浩浩蕩蕩抵達現場，沿路發送3000份彩虹限定應援物，並沿著「北路線」步行支持遊行，沿途受到LGBTQ+朋友熱情地回應，她開心表示：「今天他們最漂亮，我感受到滿滿的愛！LOVE IS LOVE！」

何超儀參與一年一度的「台灣同志遊行」。

超儀唔想喧賓奪主，打扮低調。

大會邀來變裝皇后飛帆與擁有大胸肌、冰塊盒腹肌的杉本傑尼龜、周七百等9位猛男KOL助陣。

超儀見到9位猛男KOL嘅造型，驚呼連連。

何超儀與變裝皇后飛帆相見歡，一起參與的9位猛男KOL的造型也很吸睛，以人氣日本動畫寶可夢中的「伊布家族」作為主題，分別詮釋伊布及其8個進化形，她看到驚呼連連；何超儀則是穿著一身輕便黑色裙，不喧賓奪主：「我知道大家會穿各種顏色，所以我穿黑色，今天的主角是屬於他們的。」

超儀見變妝男都好興奮。

超儀唔想喧賓奪主，打扮低調。

與眾人合照。

超儀預告明天將會喺香港開演唱會。

這是何超儀第一次參加台灣同志遊行，「我感受到滿滿的愛！大家都好可愛、好漂亮！我人生第一次來到這樣開心的地方，感覺充滿著愛包圍著我，他們都好可愛，我也遇到一些粉絲跟我拍照，大家都好熱情。」難得來台也把握機會享受美食，晚上特別去通化夜市品嚐地瓜球、刈包。

何超儀也透露接下來的計畫，將籌備明年香港的演唱會，還在構思節目當中。至於海外開唱計畫，她先賣個關子說：「明天2月會有非常大的驚喜，我們會在海外演出，當然也希望有機會在台灣開唱。」

超儀刻意打扮低調。

超儀覺得好玩，眼界大開。

仲感受到愛。