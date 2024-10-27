崔始源親民襲港即場加碼送愛的抱抱　自爆迷上帆船令媽媽擔心

崔始源來港出席擊掌活動，即場加碼福利。（葉志明攝）

崔始源今午（27日）現身黃竹坑出席擊掌活動，吸引大批粉絲圍觀，一出場，即以廣東話同大家打招呼。「大家好，我係崔始源，見到你好開心。」

吸引大批fasn到場支持。（葉志明攝）

活動上，始源除分享健身經驗外，又透露留港期間，原定係會參加帆船比賽，但因颱風關係而延期，令準備咗幾個月嘅佢，難免有少少失望。「如果唔係帆船比賽，本身都有一個騎馬比賽。」他又指自己係因為拍節目而接觸帆船，喺友人協助下，繼續學習甚至得到駕駛執照。「出海後能夠遠離煩囂，感覺好好，不過媽媽好擔心，仲話呢個興趣雖然好，但結婚後就唔好再玩。」而留港期間，除咗去幫襯《黑白大廚》主持人安成宰喺香港開設嘅MOSU餐廳外，亦品嘗咗小籠包同通菜。

崔始源感覺每次見到fans都十分珍貴，特別係疫情後。（葉志明攝）

工作方面，講到剛播完嘅劇集《DNA Lover》，始源表示感恩遇上好劇本，而佢亦即將參與另一劇集嘅拍攝。此外，Super Junior 將迎來20周年，崔始源預告將會有好多活動。「而家有幾個作品傾緊，有一個喺外國嘅，之前同成龍大哥，劉德華先生有合作過，原來喺外國拍戲真係非常難。」崔始源又謂疫情後，作品產量有減少，想藉粉絲嘅愛得到力量同支持，話唔定會有更好嘅作品同大家見面。

崔始源留港期間，同老闆林建岳博幫襯MOSU，仲得到Chef Sung招呼。

雖然今日係擊掌活動，但向來親民嘅崔始源逐一與上台嘅粉絲握手兼抱抱，呢個重量級福利令到大家都十分驚喜，最後又逐一與傳媒握手同抱抱，他表示：「同傳媒朋友可以咁近距離接觸非常好，今次嘅報道就拜托大家。另外，都希望大家身體健康，希望好快可以再同大家見面。」