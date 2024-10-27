向氏後人萬聖節從後攬女跳辣身舞　變「超人」稱：忘記自己身份

向氏家族後人向展鵬（Jeffrey）去年參加《中年好聲音2》60強止步，被淘汰後曾透露暈倒七次及撞到面癱，醫生估計是他無法承受太大壓力，加上自覺性格不適合做娛樂圈，所以無意做藝人。

向展鵬去年參加《中年好聲音2》60強止步。（電視截圖）

向展鵬年輕時與霍汶希Mani影過雜誌相，好友梁思浩又曾透露，向展鵬曾獲郭富城經理人小美羅致旗下。（IG@jeffrey__heung）

向展鵬是向華強、向華勝侄子。（葉志明攝）

回歸原本生活，向展鵬不時在社交平台分享他的奢華生活，日前與友人開派對慶祝萬聖節，狂歡玩到進入忘我境界，自己上載與長髮女郎跳辣身舞的片段。

向展鵬戴住幪面超人面罩慶祝萬聖誕。（IG@jeffrey__heung）

與友人玩得盡興。（IG@jeffrey__heung）

為應節日氣氛，向展鵬亦有扮鬼扮馬戴上幪面超人面罩，片中見他從後捉住長髮女郎共舞，長髮女身上的膠衣跟早前熱爆的台灣情慾電影《破浪男女》柯煒林所穿的膠衣款色相似。向展鵬全程只是微微扭動身軀，但長髮女全程主動出擊，將向展鵬的手帶到胸前，身體愈扭愈低，趷籮半蹲在向展鵬面前。而向展鵬的手亦隨隨滑落到長髮女的腰部，現場「woo」聲四起，場面火辣辣！向展鵬寫著：「超人忘了自己身份😅😅😅#向展鵬」，玩得相當盡慶！

戴上幪面超人面罩。（IG@jeffrey__heung）

與長髮女攬腰跳辣身舞。（IG@jeffrey__heung）

從後捉住對方隻手。（IG@jeffrey__heung）

向展鵬只微微扭動身軀。（IG@jeffrey__heung）

長髮女主動出擊。（IG@jeffrey__heung）

愈跳愈起勁！（IG@jeffrey__heung）

整個人蹲低。（IG@jeffrey__heung）

整個人蹲低。（IG@jeffrey__heung）

現場「Woo」聲四起。（IG@jeffrey__heung）

向展鵬的爸爸是向華榮，是向華強和向華勝的哥哥，向佐是他的堂弟。向展鵬曾在訪問中指爸爸在家中排第四，作風較低調，自知姓氏好敏感，從小便叮囑他駕車要小心，直言：「一有事，全個家族圖就會出嚟。」就讀喇沙中學的他，從小便被攻擊，曾有好朋友突然跟他絕交，原因是朋友父母擔心，無奈要疏遠他。

向展鵬爸爸向華榮行事低調，鮮有曝光於鏡頭前。(ig@jeffrey__heung)

向展鵬爸爸在家中排第四。(ig@jeffrey__heung影片截圖)

向展鵬年輕時接洽過多間唱片公司，惟最終沒有出道做歌手，後來轉投保險界，但仍因身份被揶揄，「你唔使做，你姓向，好惡，屋企會員都十幾萬，每人買張都第一啦！」但他懶理閒言，在保險界努力工作超過20年，更升到總監年薪千萬。

向展鵬是保險界猛人，旗下團隊數百人，他認為做保險比歌手適合自己，所以唱歌只是玩票性質。（Instagram：jeffrey__heung）

向展鵬為圓歌唱夢而參賽。（IG@jeffrey__heung）