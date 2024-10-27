東張西望｜報料人揭騙案驚變真假客服對質　騙徒突爆：你大逆不道

今日（27日）一集的《東張西望》講到現今的網上騙案眾多，報料人王先生收到「假客服」電話後，醒覺地避開騙局，還在電話中出現「真假客服對決」。事源於昨日（26日）王先生表示收到一個自稱是電訊公司客服打來的電話，聲稱他於10月16日，申請了中港澳的電話卡，並指每月於「名下轉帳」298元，但因為黃先生表示沒有電話號碼在那電訊公司繼而發現騙案。

《東張西望》講到現今的網上騙案眾多，報料人王先生收到「假客服」電話後，醒覺地避開騙局。(節目截圖)

最令王先生起疑的是「假客服」向王先生表示他在「彈窗」中點擊廣告，從而申請了這張卡。黃王先生表示這個「假客服」有兩大問題，第一是口音問題：「唔係太純正嘅廣東話。」第二則是「彈窗」這點：「佢話我係透過佢哋嘅廣告點撃佢哋嗰個『彈窗』，呢句說話喺廣東人嚟講，我相信係唔會用彈窗呢個字嘅，我覺得好奇怪，再加上佢有啲鄉音，所以我唔係好信。」

最令王先生起疑的是「假客服」向王先生表示他在「彈窗」中點擊廣告，從而申請了這張卡。(節目截圖)

王先生立即打電話到客服查證，結果當然是沒有申請該服務，而黃先生在與「真客服」溝通時，「假客服」回電，於是促成了「真假客服對話」。真客服表示：「有咩可以幫到你？」假客服：「你職員編號幾多啊？」真客服：「係你應該畀你職員編號我啊？」假客服：「我都係CSL㗎！」真客服：「係啊，你CSL你員工號碼係幾多？」假客服：「我哋呢邊係電訊盈科中心39樓㗎。」真客服：「我話我係客戶服務部！咁你係？」假客服：「客戶服務部？你個職員編號係幾多啊？」真客服：「你個職員編號係幾多？」

王先生立即打電話到客服查證，結果當然是沒有申請該服務。(節目截圖)

王先生此時就說了一句：「你自己個員工號碼唔肯講，我點知道你係真定假啊？」假客服：「佢都唔肯講！」王先生續說：「你根本就講緊大話。」假客服突然「彈」出一句搞笑的：「咁樣講嘢都有嘅！你大逆不道！」最後還說了兩句髒話。真客服叫王先生不要動氣，指他們騙不了錢一定很生氣。