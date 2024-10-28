黃奕斌自爆「表裡不一」外表小羊內心狂野　鍾意Hip Hop到入晒血

歌手黃奕斌（Hugo）昨日（27日）出席元朗一商場活動，同場還有Match及何榛綦（Nat），日前推出新歌《LIT》的他於活動中首唱新歌，Hugo接受《香港01》訪問時表示希望大家會喜歡：「呢個充滿熱情同新意嘅一個舞台。」之後Hugo亦唱出伍佰的《Last Dance》，年紀只有24歲的Hugo竟然認識伍佰的歌，的確讓人很驚訝，原來因為Hugo很喜歡聽「舊歌」。

黃奕斌（Hugo）昨日出席元朗一商場活動，Hugo除了首唱新歌《LIT》外，還唱了伍佰的《Last Dance》。(胡凱欣 攝)

Hugo被問到新歌想表達什麼時，他表示：「講關於自己，永遠都係自己呢個Topic最容易打動到人，因為你自己最有感觸，我想話畀大家聽自信地去做自己鍾意嘅嘢，之後喺你個領域閃耀同發光。」Hugo今次的新歌與之前的歌曲都有很大的分別，今次新歌是走Hip Hop風：「今次呢個會係更加展示到我內心啲火同狂野嘅心嘅感覺。」

Hugo今次的新歌與之前的歌曲都有很大的分別，今次新歌是走Hip Hop風。(胡凱欣 攝)

Hugo亦提到自己聽音樂的領域很廣，除了喜歡Hip Hop外，亦很喜歡聽懷舊歌：「張國榮啊，伍佰啊，我會唱伍佰嘅歌，呢啲歌我都好鍾意，我好鍾意唱啲舊歌。」Hugo更自爆喜歡自己一個人去KTV唱大量舊歌，自己聽得最多的就是張國榮的歌。

Hugo更自爆喜歡自己一個人去KTV唱大量舊歌。(胡凱欣 攝)

Hugo透露自己即將會有一首由自己填詞的歌，同樣是他喜歡的Hip Hop風：「希望大家feel到我係鍾意Hip Hop呢樣嘢！」他解釋因為喜歡Hip Hop是他從小開始，更笑言「入晒DNA入面」。

Hugo透露自己即將會有一首由自己填詞的歌。(胡凱欣 攝)

Hugo更笑指自己「表裡不一」，因為自己的外形讓人感覺是「軟綿綿」，但就自爆自己的內心其實很狂野。Hugo平時亦經常在社交平台分享跳舞的片段，被問到會否考慮唱情歌時，他則雀躍表示「會」！

Hugo更笑指自己「表裡不一」。(胡凱欣 攝)

對於首演新曲風的歌有沒有緊張時，他表示一定有：「你要喺好多人面前表演，第一次喎，你講唔緊張係冇可能嘅，但呢種緊張我會視為一種動力去表現得更加好。」

Hugo首演新曲風的歌勁首演新曲風的歌。(胡凱欣 攝)

Hugo於新歌《LIT》中的造型是「髒辮」，他坦言今次是第一次嘗試，而當日弄造型都弄了5個小時，而且覺得很新奇：「我覺得係鍾意，本身呢件事係好Hip Hop，我相信都比較難再次整呢個頭，因為耗時太長啦。」

Hugo於新歌《LIT》中的造型是「髒辮」，他坦言今次是第一次嘗試。(胡凱欣 攝)

同場還有Match及何榛綦（Nat）。(胡凱欣 攝)

同場還有Match及何榛綦（Nat）。(胡凱欣 攝)

同場還有Match及何榛綦（Nat）。(胡凱欣 攝)

同場還有Match及何榛綦（Nat）。(胡凱欣 攝)

同場還有Match及何榛綦（Nat）。(胡凱欣 攝)