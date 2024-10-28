劉德華唱情歌賀姜皓文夫婦銀婚　黑仔佩服華哥又唱又跳好魄力

劉德華《今天is the day劉德華巡迴演唱會》吉隆坡站四場演出順利完成，身在當地的姜皓文（黑仔）和太太殷寧（原名：金慧英）也特地來睇show，作為兩公婆今年生日和結婚紀念的慶祝活動之一，意猶未盡的兩人還期待香港開show時再睇一次。而現場觀眾的熱情，令華仔不得不說一句：「大家的反應，簡直是演唱會天花板！」

劉德華吉隆坡站四場演出順利完成。

為姜皓文夫婦連環送驚喜。

10月份對姜皓文兩公婆來說，絕對是一個慶祝月，殷寧24號55歲生日 、25號是兩人結婚25周年的銀婚紀念 、26是黑仔58歲生日；所以27號睇華仔演唱會，是兩人最大的慶祝節目。華仔在演唱會上，分別送上兩首歌《暗裡著迷》及《心肝寶貝》作為生日及結婚紀念禮物，還跟現場觀眾一齊合唱生日歌，令黑仔和太太對華仔這份心意既感驚喜又興奮。

今個月係黑仔同老婆慶祝月份。

華仔為哋唱咗兩首歌。

黑仔企起身多謝華哥。

黑仔欣喜的說：「能夠睇到華哥的演唱會，已經是今年很大的生日禮物，我也是第一次在馬來西亞睇演唱會，沒想到驚喜陸續有來，《暗裡著迷》是我最愛聽的華哥歌曲之一，還要多一首《心肝寶貝》祝賀我和太太結婚紀念，實在太感恩，感謝華哥的所有祝福！其實看着華哥在台上又唱又跳，他的魄力令我十分佩服。看完這個演唱會之後，覺得看一次也不夠，希望在香港舉行演唱會時可以再刷一次。」睇完show後黑哥收到不少fans留言說多得他的「生日」，讓他們可以聽到華仔在吉隆坡站唱《暗裡著迷》這首歌。

至於華仔對於今次馬來西亞的四場演出圓滿舉行，也被觀眾感動的說：「沒話可說，無論一班觀眾、台前幕後的工作人員，真的感謝大家的愛戴和支持。下一站見。」

今個月係姜皓文夫婦慶祝月。（Facebook@姜皓文）

兩人都係今個月生日。（Facebook@姜皓文）

仲係結婚25周年嘅銀婚紀念。（Facebook@姜皓文）