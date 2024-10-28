小巷人家劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《小巷人家》陸劇改編自同名小説。有大米任作為編劇，張開宙為執導，由閆妮、李光潔、郭曉東、蔣欣、范丞丞、關曉彤、王安宇領銜主演的一套以家庭為題材的電視劇。該劇由很多實力派演員主演，不但有獲獎無數的老戲骨閆妮、蔣欣、郭曉東，還有年輕一派的人氣演員范丞丞、關曉彤、周潔瓊等，導演更曾執導過《知否知否應是綠肥紅瘦》，不論演員或幕後的陣容都十分鼎盛，迫不及待等開播！本文將會介紹這部劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

电视剧小巷人家@Weibo

《小巷人家》｜劇情大綱

在20世紀70年代末，蘇州棉紡廠的家屬區裡，有一條小巷住著莊家、林家和吳家三個家庭。那時正值高考恢復，教師莊超英（郭曉東飾）和在紡織廠工作的妻子黃玲（閆妮 飾），視兒女的高考為家庭的重要大事。長子莊圖南（范丞丞 飾）勤奮學習，成功考入同濟大學建築系，但受限於分配制度，未來充滿變數，同時與李佳（盧昱曉 飾）的感情也經歷了不少波折，李佳決定留在上海，兩人無奈分離。多年後，他們在上海浦東新區的建設工地再次遇見，歷經波折後也終成眷屬。莊家二女兒莊筱婷（關曉彤 飾）聰明懂事，考入上海交通大學，與林家的林棟哲從小就是青梅竹馬。表面上，莊家顯得和諧得體，但莊超英的懦弱和愚孝卻讓家人受到傷害。

隔壁鄰居林武峰（李光潔 飾）是一位工程師，妻子宋瑩（蔣欣 飾）心直口快。在蔣家的影響下，林武峰和宋瑩也開始重視兒子的學業。雖然林家表面上看似隨隨便便，兒子林棟哲（王安宇 飾）非常調皮，但其實夫妻二人彼此支持，親子間平等互讓，家庭氣氛熱鬧幸福。在父母的影響下，林棟哲成為一位有理想、敢於承擔的年輕人，從廣州考到上海讀書。林武峰和宋瑩全家順應時勢，搬到廣州， 尋找新的發展方向。莊筱婷和林棟哲自小青梅竹馬，經歷了離別後，反而更堅定對彼此的心意，約好考入同一間大學，即使在畢業時面臨家庭與現實的挑戰，他們依然堅定選擇對方。

女兒吳珊珊（周潔瓊 飾）十分好勝，虛榮心重，繼女張敏就讀於紡織職業高中，但由於行業萎縮，遇上就業困難。

《小巷人家》播出時間｜最新追劇日曆

《小巷人家》一共有40集，2024年10月28日起由湖南衛視、芒果TV播放，會員首更3集，SVIP更新4集；每週一至週四更新2集，週五至週日更新1集，SVIP每個更新日搶先看1集。而非會員就晚上點更新1集。

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《小巷人家》｜演員人物關係圖

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《小巷人家》｜演員

閆妮 飾 黃玲

莊家媽媽，紡織廠工人，重視仔女學業，充滿母愛溫柔

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李光潔 飾 林武峰

林家爸爸，是一位工程師，夫妻、親子關係和睦，後來從上海搬到廣州發展

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郭曉東 飾 莊超英

莊家爸爸，是一名老師，因懦弱和愚孝令家庭受到傷害

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蔣欣 飾 宋瑩

林家媽媽，個性爽朗，心直口快