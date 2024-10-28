周星馳御用「Baby Face」榮升老闆　中年凸腩飛釘年近50變麻甩佬

周星馳主演的電影紅遍中港台，連帶綠葉亦為人留下深刻印象。綽號「甜筒輝」的鄭文輝，曾演出周星馳經典電影《食神》及《喜劇之王》，又在《行運一條龍》、《喜劇之王》等電影擔任幕後工作，後來轉到漫畫周刊擔任監製。近年甜筒輝榮升製作公司老闆，每年都會投資7位數拍片，在中港兩地參與製作。憑藉星爺電影名氣，甜筒輝至今走出街都有人認得，可謂「御用Baby Face」。日前有網民曬出與甜筒輝合照，竟已驚現中年發福凸肚！

甜筒輝一角深入民心。（網上圖片）

甜筒輝憶述拍攝《食神》時，有日星爺跟他說：「阿輝你以前做匯豐有西裝？聽日帶返嚟，（咩事？）出鏡囉！」，仲叫甜筒輝自行創作角色，但效果不佳，最後星爺為他度身訂造了「Richard」一角。（電影截圖）

甜筒輝表示自己在《喜劇之王》的演出很難超越：「演李力持話呢一幕影響我一生、受用一生」。（電影截圖）

日前有網民見到陳國峰及鄭文輝，並與兩位影相。陳國峰一如既往地靚仔Keep得好，而甜筒輝穿上白色T恤，塊面圓碌碌有「Baby Face」。身為49歲麻甩佬的他已出現中年發福，懶理形象與女粉絲凸腩影相，雙手擺後，相當有老闆相；又由於沒有打底驚現「飛釘」，幸好外表都算乾淨企理，未算太「麻甩」。

甜筒輝已成家立室，有一子一女。（Facebook圖片）

甜筒輝曾邀請《愛·回家之開心速遞》飾演「Anita」的梁茵，在執導的電影中擔任第一女主角。近年有不少人都對星爺惡言相向，而甜筒輝近年亦繼續拍片多戲星爺，並以「感恩星爺」為題的拍片，他發文：「當年臨時被星爺抓去當演員，沒想到命運的齒輪開始轉動。」

甜筒輝凸腩「飛釘」影相。（小紅書）

陳國峰依然好靚仔。（小紅書）

鄭文輝新戲《水着女王》由梁茵主演，其餘3位演員為陳綺雯、李婷婷、李亦喬。（鄭文輝IG）