巾幗梟雄之懸崖6-15集劇情｜黎耀祥捨生救胡定欣+蕭正楠詭計得逞

TVB《巾幗梟雄之懸崖》1-15分集劇情劇透，故事講到胡定欣被蕭正楠綁架，到底黎耀祥如何拯救胡定欣?本文將會介紹這部劇的劇情大綱、每集劇情劇透。(小編為你每日詳細更新)

巾幗梟雄之懸崖｜6-15分集劇情劇透

巾幗梟雄之懸崖｜第6集劇情劇透(10月28日)

韋豪向花香坦白，他估計綁架桂嬋的人是林茂財，因為林茂財曾經同韋豪講過，一個有權的人之後會出事。之後又在侯爺的女兒身上得知，有人租了一個好偏僻的地方兩個月，二人根據蛛絲馬跡，推斷出桂嬋所在的位置。之後花香告知柴十七。老人脫去偽裝，露出真正容貌。原來，綁架桂嬋的人是桂平，桂嬋的弟弟，是因為以前的事懷恨在心。之後十七衝入來，救了桂嬋，桂嬋對十七的態度因此開始改變。之後桂平死了。

韋豪被懷疑是桂香樓案的槍手而遭到逮捕，花香竭力幫他辯解仍無補於事。念在韋豪對花香有救命之恩，十七帶着桂父桂母及時出現，幫韋豪化解了險情。桂父桂母其後勒令花香禁足在家，不准她與韋豪見面。

桂嬋同意了其他富豪的注資。桂嬋叫柴十七寫一份計劃書，但是在開會時把所有計劃書都說是垃圾，柴十七十分生氣，要跟桂嬋解約......

巾幗梟雄之懸崖｜第7集劇情劇透(10月29日)

花香被父母關在家中，柴十七外出時見到做拉車的韋豪，並叫韋豪難開租界。柴十七更透露桂花香之後會參加十大廚神比賽，更要參加相親。花香離開租界去學做廣東菜，途中遇颱風，在惡劣天氣下還在租界外，十七柴告訴給韋豪花香不見了。韋豪十分緊張，想盡辦法打探花香的下落，但意外被巡捕當作小偷逮捕。之後花香得知韋豪的遭遇，非常感動。

桂嬋帶柴十七去見上海商界4大惡人之一"大紅姐"。桂嬋先開高價收購富商大紅姐的物業，再拖了一個月，再用低價逼大紅姐賤賣，柴十七不同意這個做法，二人意見不合而吵架，柴十七辭職。柴十七的父親知道後，十分擔心，不斷為柴十七找工作。十七非常羞愧，只好硬着頭皮求桂嬋。柴十七最後請求桂嬋把他轉去第個職位，之後柴十七去了跟方儀。花香韋豪終於再次見面，韋豪一見面就給了...

巾幗梟雄之懸崖｜第8集劇情劇透(10月30日)

柴十七轉去跟方儀後，一次會議中，大家正討論投資方向，方儀的同事就講現在進步入牛市第一階段，應該要購買房地產股。但柴十七就不同意，建議拋售手中的物業。但呀儀等人不理十七的警告，講桂嬋都已經同意買房地產股，迫柴十七簽名。但最後股災爆發，因買房地產股而導致很嚴重的虧損。但呀儀就要求柴十七食死貓，並把所有責任都推去柴十七身上。柴十七靈機一動，就透過韋豪找到好友寧俐幫忙。之後開大會中，柴十七在桂嬋面前拿出手中的證據，桂嬋十分生氣。柴十七戳穿了方儀等人的真面目，桂嬋問呀儀為什麼要叛變，呀儀回覆是因為......桂嬋回想起方儀等人多年來為銀行打拼的往事，在回去的時候，見到林茂財，讓她十分驚訝。茂財開出高價錢，力邀韋豪為他賣命，韋豪堅拒。

巾幗梟雄之懸崖｜第9集劇情劇透(10月31日)

韋豪知道花香都好喜歡一個音樂盒，但就因為自己沒有錢，求柴十七幫他買股票。林茂財多次找韋豪，迫他做老本行揸槍，韋豪拒絕，韋豪懷疑林茂財是當日綁架七夜的兇手。

「九爺」的女兒昏迷不醒，柴十七的父親柴民意用古法治療，最終病人醒了過來，民意卻在救治過程中心臟病死去。柴十七十分悲痛，桂嬋陪伴左右，在閱讀民意的遺書，十七也得悉原來桂父桂母曾是自己的救命恩人……

林茂財突然有一日以軍政部部長的身份去了永業銀行，帶大批人馬到永業銀行搜查證據，以涉嫌貪污要求桂嬋去軍政部協助調查。桂嬋覺得林茂財好似佢弟弟桂平。

巾幗梟雄之懸崖｜第10集劇情劇透(11月1日)

桂嬋覺得林茂財好似佢弟弟桂平，桂嬋請黑幫挖屍檢查，又請妓女接近茂財，發現林茂財身上沒有...但直覺告訴桂嬋，茂財的出現殊不簡單……

柴十七邀請韋豪做私人助理。花香父母十分擔心女兒會和一個揸槍的人拍拖，就去求柴十七幫忙。十七故意刁難韋豪，最終於心不忍，哭着向桂父桂母下跪...

林茂財再次捉桂嬋去軍政部協助調查，原來林茂財當年在桂嬋父親的公司工作，之後還發生了一連串的事，懷恨在心。指桂嬋之父鄧永壽間接害死其未婚妻秀蘭，而茂財亦被冤枉入獄。桂嬋覺得事有蹺蹊，找回當年的員工、獄卒調查，柴十七就為...

巾幗梟雄之懸崖｜第11集劇情劇透

柴十七桂嬋找回當年的員工、獄卒調查，原來林茂財當年在獄中每月都逃一次獄，每日都在獄中訓練身體，之後獄卒都怕了他，只求林茂財不要搞事。柴十七覺得十分奇怪，因為紡織廠的第二大股東是九爺，但林茂財就沒有向九爺尋仇。有人刻意向花香父母寫了一封信，內容是關係韋豪....韋豪一看信件就知道寫信人就是...花香帶了韋豪見父母，韋豪坦白...九爺聯同新爺，冤枉桂嬋種罌粟花及殺人。花香突然被林茂財捉走，要求韋豪槍擊桂嬋，韋豪連開3槍，桂嬋倒地。林茂財生日，柴十七桂嬋送"大禮"。

巾幗梟雄之懸崖｜第12集劇情劇透

桂嬋母親自殺。桂嬋叫柴十七去第2個地方開分行，原來桂嬋私下去了找殺手，柴十七知道後，立即制止桂嬋，點知...韋豪向柴十七介紹了一個睇相佬，他可以好容易看串對方是講真定假話。林茂財有3個可能性，1.林茂財是鄧桂平當日死不去之後回來報仇、韋豪識的老鄉是另一人;2.鄧桂平林茂財老鄉都是不同;3.鄧桂平林茂財老鄉都是同一人。林茂財有了新女朋友，就是九爺的...睇相佬告訴柴十七桂嬋，林茂財的說話中那一句是假。原來，新爺是有把柄在林茂財手中，就是跟上海小姐偷情...而九爺在林茂財手中的把柄就是.....林茂財把睇相佬捉了，再引桂嬋柴十七出來，之後仲...

巾幗梟雄之懸崖｜第13集劇情劇透

柴十七因腦部缺氧昏迷，桂嬋十分緊張，及不明白為何會有人綁住柴十七的口。柴十七醒了，但有短暫失憶，記不起近期的事。林茂財被警務處處長捉了，是因為林茂財有2個上司失蹤，桂嬋去監獄見林茂財，桂嬋一直都覺得林茂財就是弟弟桂平。桂嬋得知柴十七口被綁是因為...林茂財再次見桂嬋時被殺。新爺提出提出動議罷免桂嬋，更拿出證據...桂嬋努力希望柴十七記起以前的事。在全體股東大會上，柴十七衝入大會中，與新爺發生激烈的辯論......

巾幗梟雄之懸崖｜第14集劇情劇透

待更新。

巾幗梟雄之懸崖｜第15集劇情劇透

待更新。

巾幗梟雄之懸崖｜1-5分集劇情劇透

巾幗梟雄之懸崖｜第1集劇情劇透(10月21日)

故事背景為20世紀20年代的上海，柴十七把家中的醫廬抵押給銀行，最後欠下永業銀行2千大洋的巨額債務，已經4個月沒有還錢，被銀行沒收醫廬。之後邀請被去見永業銀行老闆鄧桂嬋「七爺」。原來，過去18年，柴十七一共借了12次錢，但沒有一次是準時還錢，但因為時也命也，過去做的生意沒有一次成功。鄧桂嬋「七爺」叫柴十七評論永業銀行的前景，柴十七就直接講。

柴十七口才得到鄧桂嬋「七爺」的賞識，並邀請十七一起前往杭州談生意，如果成功談成了生意，之前的欠款一筆勾銷。就在旅途中，柴十七憑藉出色的口才成功談成了生意，並獲得了另一位富商「三爺」的賞識。鄧桂嬋「七爺」再邀請柴十七做助理，但柴十七拒絕。在這個過程中，柴十七也見識到了鄧桂嬋的另一面。

同時，柴十七從小一起長大的好友桂花香，所經營的桂香樓來了一群行事兇殘的不速之客。同時，身份神秘的韋豪和林茂財也出現在了桂香樓，三方勢力在此交匯，危機一觸即發。

巾幗梟雄之懸崖｜第2集劇情劇透(10月22日)

桂嬋的親兄弟「新爺」鄧桂新聯合其他老闆，前來追討桂嬋的欠款，導致銀行出現擠提危機。壓力下的桂嬋幾乎崩潰，準備自殺，幸好被柴十七及時阻止。柴十七承諾會幫助桂嬋渡過難關。柴十七教桂嬋七爺，找上海其他富豪，向他們借錢及告訴他們鄧桂新有一半的錢在永業銀行，如果永業銀行出事，鄧桂新也不能還錢給其他富豪。之後，市民瘋狂到永業銀行拿錢，鄧桂新也到了永業銀行找七爺，七爺告訴鄧桂新，一個光住腳的女人是不怕著住尖頭皮鞋的男人，要求鄧桂新真係放一半的身家在永業銀行，要生一齊生。其他富豪也到了永業銀行，七爺向他們出示了鄧桂新的存款紀錄。柴十七說服了其他富豪，全力支持永業銀行。

茂財、韋豪和唐司令的手下聚集在桂香樓，表面和平，實則互相刺探，危機四伏。花香通過一本畫冊，驚喜地發現韋豪正是小時候救過自己一命的同學。

危機進一步升級，唐司令突然現身桂香樓，韋豪及其兄弟早已埋伏多時，引發一場激烈的槍戰。唐司令被殺。在混亂中，韋豪的同夥企圖挾持桂花香，想滅花香口，但韋豪最終選擇阻止並放走了她。但桂花香下落不明，令家人及柴十七也十分擔心。柴十七也出去找桂花香被打。桂花香隱瞞了被足的實情。柴十七決定做七爺的左右手。

巾幗梟雄之懸崖｜第3集劇情劇透(10月23日)

韋豪成功把唐司令殺了，林茂財前來恭賀。韋豪的槍法好準。韋豪前來找桂花香，前來道別。桂花香之後得知，原來韋豪沒有再讀書，是因為當年救他的時候撞了頭，因此經常流鼻血不止。

柴十七答應了桂嬋的請求，來到永業銀行工作並寫了一份報告。題目是如果大改革永業銀行。完成報告後，桂嬋的下屬方儀等人卻故意貶低這份報告。柴十七找到桂嬋理論，希望她能公正處理。桂嬋表面上承諾會教訓方儀等人，但實際上要下屬對報告書刻意刁難。最後桂嬋竟然要求十七向方儀道歉。

另一方面，花香始終對十七隱瞞實情，十七追查才發現她把通行證交給了被通緝的韋豪。後來，面臨銀行資金危機，桂嬋去求十七說服富商「三爺」不要撤資。柴十七抓住機會在員工大會上狠狠地批評了方儀等人。

巾幗梟雄之懸崖｜第4集劇情劇透(10月24日)

韋豪輕易地制伏了跟蹤他的柴十七。花香痛斥韋豪只會用暴力解決問題。原來，花香去了差館偷通行證給韋豪，柴十七十分失望。韋豪離開了租界，做了黃包車夫。韋豪送花香搭船，花香故意不上船。富商"三爺"十分想見十七，希望與其討論經濟大事，更討論了10幾個小時。隨後，十七成功說服了富商"三爺"暫緩撤資，但很快就傳來三爺病重的消息。桂嬋和她的下屬反而趁機開香檳慶祝，並逼迫三爺的兒子以低價出售家產。十七痛斥桂嬋的卑鄙行為，二人不歡而散。

與此同時，花香偶遇韋豪，韋豪不想花香浪費時間在自己身上，因此刻意在她面前與流氓打架，讓花香失望地離開。一位神秘人突然綁架了桂嬋，將她囚禁在一個暗室之中。

巾幗梟雄之懸崖｜第5集劇情劇透(10月25日)

桂嬋的母親鄧老太向柴十七請求，請他想辦法救出被綁架的桂嬋。雖然十七答應了，但他卻毫無頭緒。囚禁桂嬋的老人對她的過去了如指掌，讓桂嬋感到困惑，只知道對方想將她囚禁十二年。同時，韋豪向花香坦白想去東北做生意，但同時，為了幫好兄弟做手術，就.....花香經過深思熟慮，決定離家追隨韋豪。隨著情勢發展，花香開始懷疑綁架桂嬋的人可能是韋豪及其夥伴。而韋豪就向花香坦白，事實是韋豪不想再去殺人，見到報紙上有一單新聞，就......

然而，綁匪向鄧家索取贖金，結果巡捕在交接過程中擊斃了收贖金的接頭人，但桂嬋仍然下落不明。無奈之下，十七決定改變策略，將贖金變成賞金，以吸引更多人參與救援。而綁匪要求贖金由10萬加到15萬。

巾幗梟雄之懸崖｜追劇日曆／播出時間

騰訊視頻全網獨播，Svip抢先看1集，10月28日至10月31日每日更新2集，11月1日至11月5日每日更新1集。

巾幗梟雄之懸崖｜演員陣容

黎耀祥 飾 柴十七

本身欠債纍纍，卻被「七爺」鄧桂嬋賞識而加入銀行，為人轉數好快，有商業頭腦。由17-18歲開始做生意，擁有天生一個烏鴉口，說什麼都中，對市場的預測十分準，但天意弄人，去到46歲都一直生意失敗，還把父親的棺材本也蝕了。

胡定欣 飾 鄧桂嬋(七爺)

永業銀行的老闆，是上海頭10個有錢人。與家人關係不好。原來當年鄧桂嬋搶了二家姐的男人。當年跟Tommy籌備婚禮時突然驚醒，眼見面前的男人開始老化，原本的魅力沒有了，就離開了。之後被家中的親兄弟「新爺」鄧桂新聯合其他老闆，前來追討桂嬋的欠款，令鄧桂嬋(七爺)一度想自殺。

蕭正楠 飾 林茂財

桂平是鄧桂嬋(七爺)的弟弟。

羅天宇 飾 韋豪

小時候曾經救過桂花香，之後喜歡上桂花香，並開始追求。出身在漕幫，是司徒軍長的人。

陳曉華 飾 桂花香