「島大女神」葉蒨文32歲生日　男友從鏡中倒影意外曝光？

葉蒨文(Sophie)於TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》飾演「島大女神」Candy,劇中跟Mike(曾展望飾)和艾頓壯(焦浩軒飾)均有感情發展,人氣有增無減。昨日(27日)是葉蒨文的32歲生日,她在IG分享多張慶生靚相,寫著:「27.10 🎂❤️Anything your heart desires will come to you.生日快樂蘇菲😘#天蠍寶寶 #familyday #birthday #sophie #hkig」

葉蒨文誠心許願。(IG@sophieysm)

開心慶祝32歲生日。(IG@sophieysm)

餐廳情調一流。(IG@sophieysm)

仲可以望夜景。(IG@sophieysm)

相中見葉蒨文穿上身黑色吊帶短裙,大晒S形身材及修長美腿,相當吸睛。但全部相均是獨照或食物相,未有公開「family」是誰?但仔細一看,在其中兩張相的鏡子中,見到一名穿著黑色西裝的男士幫伊人揸住紅色手機拍照,之後還蹲低身子,由低角度拍照,相當專業,未知葉蒨文所指的「family」是否她低調拍拖6年的男朋友呢?二人在一間情調十足的餐廳食燭光晚餐,還可以欣賞香港夜景,非常浪漫,見壽星女對着甜品許願,似乎對另一半的安排相當滿意。

靚相邊個機拍攝?(IG@sophieysm)

睇真啲,鏡倒影見到一位西裝男士。(IG@sophieysm)

另一張相都見到。(IG@sophieysm)

西裝男從低角度拍攝女神,好專業。(IG@sophieysm)

葉蒨文嘅紅色手機殼好易認。(IG@sophieysm)

葉蒨文樣靚身材好,當然不乏追求者,兩年前有傳袁嘉敏因為不滿她與「百億富三代」鍾培生過從甚密,因愛成恨而不斷爆料。葉蒨文否認,更公開自己的真正男友,明確表示二人拍拖已經4年,並會繼續在一起。不過,她對感情事一向低調,一直未有公開男朋友都樣貎,至今男友身份依然好神秘。

兩年前有傳袁嘉敏不滿葉蒨文與「百億富三代」鍾培生過從甚密。(IG圖片)

鍾培生被譽為百億富三代。(IG圖片)

葉蒨文被逼公開有拍拖4年男朋友,但仍好低調遮樣。(IG@sophieysm)