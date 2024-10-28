「島大女神」葉蒨文32歲生日　男友從鏡中倒影意外曝光？

葉蒨文（Sophie）於TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》飾演「島大女神」Candy，劇中跟Mike（曾展望飾）和艾頓壯（焦浩軒飾）均有感情發展，人氣有增無減。昨日（27日）是葉蒨文的32歲生日，她在IG分享多張慶生靚相，寫著：「27.10 🎂❤️Anything your heart desires will come to you.生日快樂蘇菲😘#天蠍寶寶 #familyday #birthday #sophie #hkig」

葉蒨文誠心許願。（IG@sophieysm）

開心慶祝32歲生日。（IG@sophieysm）

餐廳情調一流。（IG@sophieysm）

仲可以望夜景。（IG@sophieysm）

相中見葉蒨文穿上身黑色吊帶短裙，大晒S形身材及修長美腿，相當吸睛。但全部相均是獨照或食物相，未有公開「family」是誰？但仔細一看，在其中兩張相的鏡子中，見到一名穿著黑色西裝的男士幫伊人揸住紅色手機拍照，之後還蹲低身子，由低角度拍照，相當專業，未知葉蒨文所指的「family」是否她低調拍拖6年的男朋友呢？二人在一間情調十足的餐廳食燭光晚餐，還可以欣賞香港夜景，非常浪漫，見壽星女對着甜品許願，似乎對另一半的安排相當滿意。

靚相邊個機拍攝？（IG@sophieysm）

睇真啲，鏡倒影見到一位西裝男士。（IG@sophieysm）

另一張相都見到。（IG@sophieysm）

西裝男從低角度拍攝女神，好專業。（IG@sophieysm）

葉蒨文嘅紅色手機殼好易認。（IG@sophieysm）

葉蒨文樣靚身材好，當然不乏追求者，兩年前有傳袁嘉敏因為不滿她與「百億富三代」鍾培生過從甚密，因愛成恨而不斷爆料。葉蒨文否認，更公開自己的真正男友，明確表示二人拍拖已經4年，並會繼續在一起。不過，她對感情事一向低調，一直未有公開男朋友都樣貎，至今男友身份依然好神秘。

兩年前有傳袁嘉敏不滿葉蒨文與「百億富三代」鍾培生過從甚密。（IG圖片）

鍾培生被譽為百億富三代。（IG圖片）

葉蒨文被逼公開有拍拖4年男朋友，但仍好低調遮樣。（IG@sophieysm）