黑色月光｜林夏薇與郭鋒反面勁好戲　抖音話題熱度突破逾8億

由兩大視后林夏薇（薇薇）與楊茜堯，再加視帝王浩信、馬志威等好戲之人主演、優酷視頻及無綫電視聯合打造的台慶重頭劇集《黑色月光》，終於周一(28日）在香港首播，雖然劇集在香港成績有待分曉，不過《黑色月光》早前在內地播映，叫好叫座，劇集播出首兩天即已奪得多個內地劇集熱搜榜冠軍，抖音主話題播放量更逾10億，熱度爆燈，勢如破竹！而首次飾演反派的薇薇，更獲得一致好評，她與「爺爺」郭鋒的反目戲份，贏盡話題，在抖音話題熱度突破逾8億，視后級演技備受肯定！

首次飾演反派的薇薇與「爺爺」郭鋒的反目戲份贏盡話題。

薇薇於《黑色月光》中飾演王卓集團千金「卓慧雲」，貴氣十足又美貌出眾，火速獲觀眾封為「絕美千金」，不過貴氣的背後，卻是野心勃勃、心機算盡的「上流寄生族」，角色突出，當中一幕，薇薇與郭鋒的對手戲，更是贏盡口碑，該幕講述薇薇的奸計被飾演爺爺「卓昊天」的郭鋒識破，郭鋒大駡她是「野種」，更威脅收回她所有榮華富貴，薇薇先哀求郭鋒原諒，後見對方態度強硬，表情瞬間轉變，由楚楚可憐變得囂張跋扈，窒爆郭鋒「嗰頭近」，激到對方病發，薇薇狠心下令不准施救，短短三分鐘劇情，劇技發揮得淋漓盡致，其角色毒辣程度，絕對是隔住螢幕都睇到心寒！

薇薇於《黑色月光》中飾演王卓集團千金「卓慧雲」，貴氣十足又美貌出眾，火速獲觀眾封為「絕美千金」。

劇集播出後，「林夏薇」作為網絡標籤於抖音話題熱度衝破8億，足見薇薇演技出色打動人心！有觀眾留言稱，原本因薇薇2021年憑《七公主》攞了視后，令偶像鍾嘉欣與獎項擦身而過，感到氣憤不已，但《黑色月光》播出後，不禁對薇薇刮目相看，更被「圈粉」，「而家見到林夏薇在新劇度演技好了好多！點贊點贊！」另有人大讚薇薇的演技有了「飛一般的提升」，反派演技精彩程度不輸楊茜堯，「這部戲粉上她了」、「這次薇薇交出滿分答卷」。

劇集播出後，「林夏薇」作為網絡標籤於抖音話題熱度衝破8億，足見薇薇演技出色打動人心！