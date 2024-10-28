黑色月光｜鄧伊婷曾於紅隧口賣廣告動用過百萬、與性感女神係姑姪

《黑色月光》首集首幕就出現震撼畫面，鄧伊婷被彭懷安虐打，我見猶憐！

片頭已有爆炸性畫面。（劇集截圖）

片頭已有爆炸性畫面。（劇集截圖）

講到鄧伊婷，大家最有印象一定是三年前在紅隧九龍方向入口、將軍澳隧道口以及銅鑼灣大廈外牆，都見到鄧伊婷的大型廣告牌，廣告牌上只有「IRINA TANG 鄧伊婷」字眼以及一個二維碼，直接登入鄧伊婷的個人Facebook，有別於一般嘅商品廣告，要知道紅磡廣告位入場費由45萬起，而將軍澳隧道及銅鑼灣嘅商廈廣告位亦由25萬起跳，換言之，三個廣告牌加埋差不多要一百萬埋單！比起姜濤嘅50萬生日應援更為「豪」！

紅隧鄧伊婷廣告牌上完全沒有品牌名及任何宣傳字句，大大個人打橫瞓，除了名字外，仲有一個連結到fb嘅二維碼。（網上圖片）

銅鑼灣區張相更吸晴，唔知以為係瘦身廣告。（網上圖片）

鄧伊婷早年以模特兒身份入行，曾是女子組合Super Gear其中一位成員，2016年，參選「大閘蟹小姐競選」，同年加入無綫，做過不少閒角，直到2018年因《3日2夜》打開知名度。對於百萬廣告牌一事，當時鄧伊婷接受《香港01》訪問時表示已知悉有關事宜，並謂：「agent話係美容廣告。」雖然不清楚有關的宣傳方案，但感到十分驚喜同感恩。

鄧伊婷非常有看頭。（IG@irinateting）

鄧伊婷曾抽中台慶大利是。（IG@irinateting）

鄧伊婷 Irina Tang別稱執執姐，是前香港女子組合Super Gear的成員之一。（IG「irinateting」圖片）

鄧伊婷 Irina Tang是無綫電視藝人。（IG「irinateting」圖片）

鄧伊婷 Irina Tang於2016年時曾參選「大閘蟹小姐競選」。（IG「irinateting」圖片）

鄧伊婷 Irina Tang曾經參與多套劇集及多個電視節目。（IG「irinateting」圖片）

鄧伊婷 Irina Tang別稱執執姐，是前香港女子組合Super Gear的成員之一。（IG「irinateting」圖片）

鄧伊婷 Irina Tang曾經參與多套劇集及多個電視節目。（IG「irinateting」圖片）

鄧伊婷性感谷胸遊澳洲。（IG/@irinateting）

除了這件事，鄧伊婷其實與是姑姪關係，夏文汐近年長居美國，本名「鄧麗群」的她，與鄧伊婷同姓。上年夏文汐由美國返港與姪女鄧伊婷相聚，兩姑姪的關係亦首次曝光，不少網民都大感愕然。鄧伊婷在IG曬出與姑姐的合照，並寫道：「我的殿堂級女神，很久不見仍風采依然，還跟我心靈相通不約而同穿BlackPink，謝謝姑姐請我到她的店吃海鮮，懷舊風很有feel。」

原來夏文汐與鄧伊婷是姑姪關係。（IG@irinateting）