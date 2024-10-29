中年好聲音3｜Dan James唱《李香蘭》技驚四座　伍仲衡：我愛你

TVB選秀節目《中年好聲音3》日前播出第一集，最後一位出場為來自英國的Dan James，節目中他用粵語唱出 張學友的《李香蘭》，感動在場的5位評審奪得5燈而入圍。驚喜的是，就連一向畀分相當手緊的伍仲衡都聽到「擘大個口得個窿」。

來自英國的Dan James在《中年好聲音3》首集演唱張學友的《李香蘭》，相當不俗。（截圖）

來自英國的Dan James在《中年好聲音3》首集演唱張學友的《李香蘭》，相當不俗。（截圖）

來自英國的Dan James在《中年好聲音3》首集演唱張學友的《李香蘭》，相當不俗。（截圖）

伍仲衡好欣賞Dan James。（《中年好聲音3》截圖）

中年好聲音3｜英國Dan James靠張學友《李香蘭》入圍 嘆世界難撈

早前《中年好聲音3》記者會中，Dan James曾接受《香港01》訪問，他表示自己早年曾在中國內地，也曾於香港擔任婚宴等活動的MC，DJ及演唱者。訪問中，他以流利粵語說：「大家好，我係Dan James，係一個英國人，而家住喺香港。我鍾意茶餐廳、大排檔、菠蘿飽、凍檸茶。That's all， I'm still learning。」表示只來港10個月。

《中年好聲音3》137位入圍參賽者今日（18/8）齊集TVB電視城大曬冷。他們會分為大灣區、新馬區、全球好聲音及香港區4大組別，其中香港區參賽者更被分為顏值擔當、唱家班、唱將及SUPER Senior數個類別。（梁碧玲 攝）

Dan James接受《香港01》訪問時，表示他來自英國，曾在中國內地，香港擔任婚宴等活動的MC，DJ及演唱者。（梁碧玲 攝）

談到來香港的原因，他表示以前已到香港幾次，而且很喜歡這個地方，說道：「我來這裡為了追夢。一開始到香港時在中環、銅鑼灣街頭busking，現在於婚宴做MC和歌手。」問到在港的生活，他也同意生活指數相當高，不過還好他擁有幾份工作以支持他的生活。他說：「我離開中國內地之後，疫情來了，所以我需要回到英國三年。我在中國的生活就似一個巨星，但回到英國後所有事都要從頭而起，所以我有些灰心，感到寂寞。但現在我很感恩，因為我可以參加《中年好聲音3》，可以追夢。」

張學友唱《李香蘭》真係超經典。（網上圖片）

他直言在台上表演就是他的一切。他還透露，在工作中遇到了《中年好聲音》幕後，所以就開始於YouTube上觀看，後來更因此而點燃起他心中的火焰。談到語言的問題，他坦言知道需要在節目唱中文歌，說道：「我在第一回合唱了張學友的《李香蘭》，我看過成龍在一個演唱會中唱過。那時候我就知道『我一定要學這首歌』，張學友的版本實在太好了！我知道原來的版本是由一位日本歌星唱的，我也查看一些背景故事。」最後，他也表示，就算再困難也好，為了節目一定再多學幾首廣東歌及普通話歌。