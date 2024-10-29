59歲新科影帝街頭被捕獲親切合照　曾爆患幽閉恐懼症靠自己克服

現年59歲的林保怡是公認的好戲之人，入行快40年演過多套繪炙人口的劇集並創下多個經典角色。他於《萬千星輝賀台慶2004》上憑《金枝慾孽》中飾演「孫白颺」奪得「我最喜愛的男主角」，榮膺「視帝」；而相隔20年，林保怡再度封帝，近日他憑《白日之下》裡面「校長」一角，在澳門舉行的《澳淶塢國際電影電視節》中獲得「全球最佳男主角」，晉身「影帝」行列；其後再傳來他成功入圍金雞獎最佳男主角的好消息，更加是香港唯一代表，認真威水。

林保怡於《萬千星輝賀台慶2004》上憑《金枝慾孽》中飾演「孫白颺」奪得「我最喜愛的男主角」，榮膺「視帝」。（《萬千星輝賀台慶2004》電視截圖）

林保怡憑《白日之下》裡面「校長」一角，在澳門舉行的《澳淶塢國際電影電視節》中獲得「全球最佳男主角」，晉身「影帝」行列。（視覺中國）

除了電影方面有亮麗成績外，林保怡繼《天與地》後，於今年相隔13年回巢拍攝TVB劇集，夥拍張振朗、陳法蓉及傅嘉莉等合作新劇《刑偵12》，令人期待萬分。雖然劇集暫時還未有得看，但林保怡近排已頻頻被途人野生捕獲，而且每次被索合照，他都有求必應。

林保怡在電影《白日之下》飾演院長一角，令人又愛又恨。（資料圖片/陳順禎攝）

《天與地》是林保怡離巢TVB前的最後一部劇集，他在劇中飾演鼓佬。（《天與地》劇集劇照）

而近日又有網民在街上偶遇林保怡，並把合照分享到社交平台，寫道：「偶遇今年影帝！猜猜他是誰？為人親切健談，以電影《白日之下》院長一角奪得影帝，恭喜恭喜」。相中林保怡戴著口罩、穿上一身休閒服飾，雖然現已貴為視、影雙帝，但其私下打扮仍十分貼地，而且隔著衣服都見到他膊頭至心口位置的肌肉非常結實，狀態極佳。林保怡與網民合照時還露出可掬笑容，給人感覺非常親切、友善，果然人逢喜事精神爽。其他網民也大讚：「真的很親民」、「好有涵養」

林保怡於今年相隔13年回巢拍攝TVB新劇《刑偵12》。（微博@陳自瑤yoyo）

近日有網民在街上偶遇林保怡，並把合照分享到社交平台，相中林保怡狀態極佳。（小紅書）

大家可能未必知，經常微笑掛面的林保怡是患有幽閉恐懼症，更在之前訪問中透露曾經有兩次深刻的病發經歷，第一次是在TVB電視城困𨋢時發作，但當時都未知自己有這個病，而第二次就係疫情期間住酒店隔離，這一次就令林保怡記憶猶新︰「第一次發作是在TVB，被困升降機，我當時不知道是幽閉恐懼症，只覺得心跳加速、呼吸困難，想死。然後我撐開升降機門，有些冷氣一直攻入來，我便一直深呼吸，慢慢放鬆自己，又幸好很快已經有人撬開門，很快便沒事。」

林保怡近年主力電影方面發展，之前有份參與的另一部電影《毒舌大獎》，同樣大受歡迎。（《毒舌大狀》劇照）

林保怡靠自己克服幽閉恐懼症。（資料圖片）

到第二次，是疫情期間到澳門領獎，原定14天隔離因英國有變種病變，要求加多7日，這7日簡直是要了林保怡的命：「第二次是去澳門領華鼎獎，《嘆息橋》得獎當然要拿，我本來打算捱14天便可以離開，突然要我加監多7天，那天晚上真的發作起來，下午已致電經理人說要回香港，我不要獎了。但經理人說︰『你隔離了一半，回到香港可能又要再隔離14天，要重頭計過呀！』結果當晚得靠自己，盡量不去想，控制到當沒有這個病。」林保怡自言病情不算嚴重，可以一直靠自己克服，未有食藥，他以相信往後都可克服這個病：「我當自己冇事喇！」