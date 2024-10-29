巾幗梟雄之懸崖｜蕭正楠好憎胡定欣　每套劇都要殺佢先安樂？

TVB台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》正在熱播，上星期講到由胡定欣所飾演的七爺在坐車途中突然被一名神秘人綁架，而綁走她的人更打算囚禁她12年。胡定欣被囚禁時多次向神秘人提出多個要求，但一細節被她發現是「熟人」。胡定欣及後發現綁架她的人原來是蕭正楠，蕭正楠於劇中飾演她的同父異母弟弟鄧桂平。

上星期講到由胡定欣所飾演的七爺在坐車途中突然被一名神秘人綁架。(節目截圖)

胡定欣及後發現綁架她的人原來是蕭正楠。(節目截圖)

胡定欣及後發現綁架她的人原來是蕭正楠。(節目截圖)

日前（27日）胡定欣、蕭正楠及黎耀祥接受《東張西望》訪問時透露，胡定欣與蕭正楠可以說得上有「宿世緣分」，因為二人合作過多部劇集，但劇中蕭正楠每次都想殺死胡定欣。蕭正楠表示有人問他：「啊蕭，你係唔係好憎定欣？因為咁多年嚟好多劇集，我都成日要殺佢㗎喎。」

胡定欣與蕭正楠可以說得上有「宿世緣分」。(節目截圖)

蕭正楠每次都想殺死胡定欣。(節目截圖)

胡定欣突然想起：「啊，《大太監》！」之後就問黎耀祥還記不記得那場戲，而黎耀祥則表示記得！而蕭正楠再舉出另一套劇集，亦是要「殺」胡定欣的，就是《古靈精探B》，胡定欣與黎耀祥立即問蕭正楠「點解」，為什麼每套劇都要對她下「殺」手。

《大太監》蕭正楠又係要殺定欣。（微博圖片）

《古靈精探B》中蕭正楠都要殺定欣?。（劇照）

其實除了蕭正楠說的這兩套劇外，《公公出宮》中蕭正楠亦有對胡定欣下「殺」手，難怪黎耀祥說他們是「千世輪迴」：「你哋有個輪迴嘅關係！每一世你都嚟殺一殺佢！嘩！好邪啊！」