男神現身馬場生圖狀態令人驚嘆　一身爆肌獲讚氣場強大極有魅力

四大天王之一的郭富城 （城城）日前 (26日) 剛迎來了他的59歲生日，獲老婆方媛及兩名寶貝女兒為他慶生。郭富城與細他22年的方媛（Moka）於2017年4月18日在香港擺酒結婚，婚後育有一對寶貝女兒，大女Chantelle與細女Charlotte，組成四口之家，一家人生活幸福美滿。郭富城多年來無論樣貌身材都一直Keep得好好，可謂是不老天王，Fit爆狀態完全看不出真實年齡。

方媛低胸裝被城城緊緊攬到實。（ig@mokafy）

58歲天王郭富城2017年與方媛（Moka）結婚，婚後育有一對女兒郭詠希（Chantelle）及郭詠萱（Charlotte）。(小紅書圖片)

郭富城於英國被偶遇。(小紅書)

郭富城一向熱愛賽馬運動，年前更成為馬主培養愛駒出賽，他的其中一隻愛駒「舞林密碼」就不止一次在賽事中贏得第一名，他都有攜同愛妻一起到馬場支持愛駒出賽以及拉頭馬。郭富城可說是馬場的常客，昨日就有網民於社交網分享了在馬場偶遇郭富城的生圖，以「在香港，近距離睇到郭富城！！！」為標題，留言寫道：「不愧是天王，狀態好棒真的真的真的好帥啊啊啊啊啊！！！昨天 #郭富城 剛過完59歲生日！！好幸運！生日快樂啊郭天王」。

郭富城不時與老婆方媛到馬場。(fb圖片)

相中郭富城身穿一件簡單的Polo Tee，翹埋雙手與兩名外籍友人在聊天，一身爆肌相當搶鏡，獲網民激讚：「第一眼看到的就是：肌肉含量好高」、「這麼帥！氣場超足！還看身高幹嘛？已經不重要了」、「這年紀這肌肉💪，真的牛逼。」、「他真的是很有型， 就45歲吧」、「成個三四十歲後生仔咁」。

郭富城生圖勁大隻。(小紅書)

郭富城生圖勁大隻。(小紅書)